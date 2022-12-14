Hollanda'da Belediye Başkanı olarak görev alması nedeniyle birçok kişi tarafından merak edilen Huri Şahin kimdir? Sorusu, vatandaşlar tarafından arama motorları üzerinde sorgulatılıyor. Peki, Huri Şahin kimdir? Huri Şahin kaç yaşında, nereli? Huri Şahin hayatı ve biyografisi!

Hollanda'da yemininin tamamlanması ile birlikte Rijswijk Belediye Başkanı olan Huri Şahin kimdir? Sorusu, gündemde yer alıyor. Konuya ilişkin merak edilen sorular arasında Huri Şahin kaç yaşında, nereli? Soruları da bulunmakta. Peki, Huri Şahin kimdir? Huri Şahin kaç yaşında, nereli? Huri Şahin hayatı ve biyografisi!

HURİ ŞAHİN KİMDİR?

Hollanda, Rijswijk Belediye Başkanı olan Huri Şahi 47 yaşındadır veDeventer doğumludur. Şahin Vestia Denetleme Kurulu, Kamu Yönetimi Konseyi ve Amsterdam Ev Doktorları Denetleme Kurulu üyelikleri görevlerini yürütüyor. 2022 yılı, mart ayında Lokaal Rotterdam Vakfında direktör olarak göreve başladı. Siyasi kariyerine 2002 yılında Zoetermeer'de meclis üyesi olarak başlamıitır. Şahin 2014-2018 yılları arasında Güney Hollanda Bölgesi vekili olarak da aktif olarak görev yapmıştır.