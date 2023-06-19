Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü olay yerinden kaçtı

Kaza, gece saatlerinde D-100 karayolunun Ankara istikametinde Adliye Sarayı mevkiinde meydana geldi. D-100 karayolunda seyreden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 14 DY 017 plakalı otomobil, yan yola girerek sürücüsünün kontrolünden çıktı.

SÜRÜCÜ OLAY YERİNDEN KAÇTI

Kontrolden çıkan otomobil trafik işaret levhalarına çarparak ilerledi, 30 metre ileride ise takla attı. Hurdaya dönen araç içerisinden çıkan sürücü, olay yerinden kaçtı.

İNCELEME BAŞLATTI

Sürücünün alkollü olduğu ve başka bir aracın olay yerine gelerek sürücüyü aldığı iddia edildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, yan yolu trafiğe kapattı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücünün olay yerinde olmamasından kaynaklı, merkeze dönüş yaparken, itfaiye ekipleri ise yan yatan aracın elektrik bağlantısını söktü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.