Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, seyir halindeki aracın arkadan çarptığı otomobil hurdaya döndü. Kazada sıkışan sürücü ve yolcu, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Hurdaya dönen otomobilde sıkışanların imdadına itfaiye ekipleri yetişti

KOCAELİ - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde seyir halindeki aracın arkadan çarptığı otomobil savrularak bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücü ve yolcu ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaza, Sarımeşe Mahallesi Sapanca Yolu Caddesi Sapanca istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.T. idaresindeki 41 E 0603 plakalı otomobil, önünde seyreden İ.K. hakimiyetindeki 35 GC 1456 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan ve bariyerlere çarparak durabilen 35 GC 1456 plakalı otomobilin sürücüsü İ.K. ile yolcu sıkıştı. 41 E 0603 plakalı otomobilin sürücüsü E.T. de yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, sıkışan sürücü ve yolcuyu otomobilden çıkararak sağlık ekiplerine teslim edildi. 3 yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.