HURDA TEŞVİKİ ÖTV MUAFİYETİ NE ZAMAN? ÖTV muafiyeti çıktı mı? Hurda teşviki ne zaman çıkacak?

Hurda teşviki ne zaman çıkacak? sorusunun cevabı araştırılıyor. Hurda teşviki ve ÖTV muafiyetiyle ilgili yasa teklifi henüz yasalaşmadı. Mecliste görüşülen düzenleme, kabul edilirse 25 yaş ve üzeri araç sahipleri ÖTV'siz yeni araç alma hakkına sahip olacak. Vatandaşlar, hurda teşviki ÖTV muafiyetinin ne zaman yasalaşacağını merak ediyor. Peki, ÖTV muafiyeti kimleri kapsayacak? İşte detaylar…

HURDA TEŞVİKİ ÖTV MUAFİYETİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Hurda teşviki ve ÖTV muafiyeti konusunda güncel gelişmeler, özellikle 25 yaş ve üzeri araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Mevcut durumda, hurda teşviki ve ÖTV muafiyetiyle ilgili yasa teklifi henüz yasalaşmamıştır.

ÖTV MUAFİYETİ NEDİR?

Yasa teklifinin kabul edilmesi ve yürürlüğe girmesi halinde, 25 yaş ve üzeri araç sahipleri, araçlarını hurdaya çıkararak bir defaya mahsus olmak üzere ÖTV ödemeden yeni bir araç satın alabilecekler.