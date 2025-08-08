Hurda teşviki ile ilgili merak edilenler gündemdeki yerini koruyor. Meclis'ten geçip geçmediği konusu ise vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Peki, hurda teşviki meclisten geçti mi? İşte, detaylar...

MECLİSTE SON DURUM NE?

Hurda araçlar için ÖTV indirimi sunan düzenleme henüz yasalaşmadı. Şu anda TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşmeleri sürüyor.

CHP Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin tarafından sunulan yasa teklifinde, 20 yaş ve üzeri araç sahiplerinin yerli üretim yeni araç alımlarında ÖTV muafiyetinden yararlanması öngörülüyor.

Ayrıca MHP milletvekilleri tarafından sunulan alternatif bir teklif de bulunuyor. Bu teklifte ise 25 yaş ve üzeri araç sahiplerine hurda teşviki verilmesi öneriliyor.

Her iki teklifin de yasalaşması için Meclis Genel Kurulu'nda oylanarak kabul edilmesi gerekiyor. Şu anda sadece kanun teklifi aşamasındalar.

KİMLER YARARLANABİLECEK? ŞARTLAR VE KAPSAM

Eğer teklif yasalaşırsa, uygulamadan yararlanmak isteyen vatandaşlar için bazı şartlar ve kapsam kriterleri geçerli olacak:

Araç Yaşı:

CHP teklifine göre: 20 yaş ve üzeri (2005 ve daha eski model araçlar)

MHP teklifine göre: 25 yaş ve üzeri (2000 ve daha eski model araçlar)

Hurdaya Ayırma Zorunluluğu:

Aracın trafikten kaydının silinmesi ve onaylı geri dönüşüm tesisine teslim edilmesi gerekiyor.

Yerli Üretim Şartı:

Yeni alınacak aracın Türkiye'de üretilmiş olması şart. İthal araçlar kapsam dışında kalacak.

Vergisel Avantajlar:

Bireysel kullanıcılar için: Sadece ÖTV muafiyeti uygulanacak.

Ticari kullanıcılar için: ÖTV + KDV indirimi sağlanacak. Ancak, 10 yıl boyunca ticari amaçla kullanım taahhüdü aranacak.

Yerli Üretim Araç Örnekleri:

Togg T10X

Fiat Egea / Egea Cross

Hyundai i10, i20, Bayon

Renault Clio, Megane Sedan

Toyota Corolla, C-HR

Ford Transit / Custom

BAŞVURU SÜRECİ: ADIM ADIM REHBER

Yasa yürürlüğe girdikten sonra vatandaşların başvuru süreci şu şekilde işleyecek:

1. Aracın Trafikten Düşürülmesi:

Noter ya da trafik tescil şubesi aracılığıyla aracın kaydı silinecek.

2. Geri Dönüşüm Teslimatı:

Aracınızı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı onaylı bir geri dönüşüm tesisine teslim edin.

3. Bertaraf Belgesi Temini:

Teslim sonrası alınacak bertaraf formu ve trafikten düşme belgesi, başvuruda kullanılacak.

4. Yeni Araç Seçimi:

Yerli üretim kapsamındaki araçlardan birini tercih edin.

5. Bayi Üzerinden Vergi Muafiyeti Başvurusu:

Seçtiğiniz araç bayisi, ilgili belgelerle birlikte ÖTV (ve gerekiyorsa KDV) muafiyeti için başvuru yapacak.

EKONOMİK VE ÇEVRESEL KATKILAR

Eğer bu yasa kabul edilirse:

Çevreye Etkisi:

Trafikten çıkan eski araçlar sayesinde hava kirliliği azalacak, karbon salınımı düşecek.

Yerli Üretim Desteği:

TOGG başta olmak üzere yerli otomotiv markalarının satışları artacak, üretim teşvik edilecek.

Otomotiv Sektörüne Canlılık:

Yeni araç alımlarıyla sektörel hareketlilik sağlanacak, istihdam olanakları genişleyecek.

Ticari Esnafın Avantajı:

Vergi indirimleri sayesinde yeni araç yatırımları kolaylaşacak, maliyetler düşecek.