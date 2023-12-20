Huraideu chicken tarifi! MasterChef Huraideu chicken nasıl yapılır?

MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Huraideu chicken hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Huraideu chicken hazırladı. Peki, Huraideu chicken nedir? Huraideu chicken nasıl yapılır? Huraideu chicken nedir?

Tavuk kanat lezzetleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Huraideu chicken ağızda dağılan kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Huraideu chicken nasıl yapılır? Huraideu chicken nedir? Huraideu chicken nasıl yapılır, Huraideu chicken yapılırken nelere dikkat edilir? MasterChef'te Huraideu chicken yapıldı, evde klasik Huraideu chicken yapıldı! İşte en güzel Huraideu chicken!

HURAİDEU CHİCKEN TARİFİ!

2 kg tavuk kanadı veya baget (ayrıca kemiksiz tavuk butlarını veya ısırık büyüklüğünde parçalar halinde kesilmiş göğüsleri de kullanabilirsiniz).

1 su bardağı çok amaçlı un

1/2 su bardağı mısır unu

1 çay kaşığı kabartma tozu

1 çay kaşığı tuz

1/2 çay kaşığı karabiber

1 bardak soğuk su

Sosu için:

1/4 bardak gochujang (Kore kırmızı biber salçası)

1/4 bardak ketçap

1/4 bardak bal veya mısır şurubu

2 yemek kaşığı soya sosu

2 yemek kaşığı pirinç sirkesi

1 yemek kaşığı susam yağı

2 diş sarımsak, kıyılmış

1 çay kaşığı rendelenmiş zencefil

1 yemek kaşığı esmer şeker (biraz daha tatlı bir sos için isteğe bağlı)

1/2 çay kaşığı kırmızı biber gevreği (baharat tercihinize göre ayarlayın)

Kızartmak için:

Kızartmak için bitkisel yağ

Garnitür için:

Kavrulmuş susam tohumları

Dilimlenmiş yeşil soğan

Talimatlar:

Büyük bir karıştırma kabında un, mısır unu, kabartma tozu, tuz ve karabiberi birleştirin. İyice karıştırın.

Pürüzsüz ve kalın bir hamur elde edene kadar çırparken, yavaş yavaş kuru malzemelere soğuk su ekleyin. Kaşığın arkasını kaplayacak kadar kalın olmalı.

Tavuğu hamura ekleyin ve her parça eşit şekilde kaplanana kadar fırlatın.

Kızartmak için derin bir tava veya tencerede yeterli miktarda bitkisel yağı ısıtın. Yağ sıcaklığı 350°F (175°C) civarında olmalıdır.

Tavayı aşırı doldurmamaya dikkat ederek, dikkatlice gruplar halinde sıcak yağa ekleyin. Yaklaşık 8-10 dakika veya tavuk altın rengi kahverengi olana ve iyice pişene kadar kızartın. Kızaran tavuk parçalarını delikli kepçeyle çıkarın ve kağıt havlu serili bir tabağa boşaltın.

Ayrı bir tencerede sos malzemelerinin tamamını (gochujang, ketçap, bal, soya sosu, pirinç sirkesi, susam yağı, kıyılmış sarımsak, rendelenmiş zencefil, esmer şeker ve pul biber) birleştirerek sosu hazırlayın. Sosu orta ateşte, sürekli karıştırarak, hafifçe koyulaşıncaya ve her şey iyice karışana kadar pişirin.

Kızartılmış tavuk parçalarını iyice kaplanıncaya kadar sosun içine atın.

Soslu Kore Kızarmış Tavuğunu servis tabağına aktarın ve garnitür olarak kızarmış susam ve dilimlenmiş yeşil soğan serpin.

Kore Kızarmış Tavuğunu sıcak olarak servis edin ve çıtır, lezzetli lezzetin tadını çıkarın!

Not : Ekstra çıtır tavuk tercih ederseniz tavuğu ikiye katlayabilirsiniz. İlk kızartmanın ardından tavuğu birkaç dakika dinlenmeye bırakın, ardından tekrar 5 dakika daha veya süper çıtır hale gelinceye kadar kızartın. Ayrıca sosun baharatlılığını ve tatlılığını damak zevkinize göre ayarlamaktan çekinmeyin.