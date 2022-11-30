Avustralyalı aktör ve yazar Hunter Doohan evli mi ve kiminle evli olduğu gündeme geliyor. Doohan eşcinsel olduğunu açıklayarak sevgilisi ile evlendi. Hunter Doohan kiminle evlendi ve Hunter Doohan evli mi merak ediliyor. Peki, Hunter Doohan evli mi? Hunter Doohan kiminle evlendi?

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HUNTER DOOHAN EVLİ Mİ?

Hunter Doohan, Fielder Jewett ile evli. Hunter ve Fielder, sosyal medya paylaşımlarına göre 31 Aralık 2020'de nişanlandılar. 17 Haziran'da, Hunter's Your Honor'ın yardımcı yıldızı Bryan Cranston tarafından yönetilen düğünlerinden bazı sevimli fotoğraflar paylaştılar.