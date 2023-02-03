Hünnap meyvesi son zamanlarda popüler olmaya başladı. Çin hurması olarak da bilinen hünnapın birçok faydası bulunuyor. Peki, Hünnap nedir? Hünnap meyvesinin faydaları nelerdir? Hünnap meyvesinin olası yan etkileri nelerdir?

Hünnap meyvesi Güney Asya'da yetiştirilen bir besin olmasına rağmen günümüzde dünyanın her yerinde popülerlik kazanmıştır. Peki, Hünnap nedir? Hünnap meyvesinin faydaları nelerdir? Hünnap meyvesinin olası yan etkileri nelerdir? İşte detaylar haberimizde...

HÜNNAP NEDİR?

Hünnap meyvesi, büyükçe bir zeytin ebatında, içerisinde çekirdeği de olan yeşil bir meyvedir. Olgunlaşma sürecine paralel olarak yeşil rengi mora doğru değişir. Siyaha dönmesinin ardından buruşarak hurmayı andıran bir görüntüye kavuşur. Bahçelerde yetiştirildiği gibi doğada da bulunur.

Hünnap hem antioksidan hem C vitamini deposudur. Meyvesi, yaprağı, çiçeği ve çekirdeği ayrı ayrı faydalı olan hünnap, vitamin ve mineral yönünden zengin. Sağlığınıza sağlık katacak hünnabı beslenme programınızdan eksik etmemekte sağlığınız açısından büyük fayda var. Hünnabın yani bilimsel adıyla Ziziphus Jujuba Mill'in anavatanı Çin olup; Rusya, Hindistan, Günay Avrupa, Ortadoğu ve Anadolu'da yetişir. Halk arasında Çin hurması adıyla da hünnap ülkemizde Denizli, Isparta, Hatay, İskenderun, Antalya, Kayseri, Bursa, Çanakkale'de yetiştirilir. Dünyaya Çin'den dağılan bu meyve asırlar boyunca alternatif tıpta kendisine yer bulmuştur.

HÜNNAP FAYDALARI NELERDİR?

Hünnap meyvesinin tüketimi kan dolaşımını düzenlemeye yardımcı olur.

Hünnap düşük kalorili bir meyve olduğu için zayıflama döneminde tüketilebilir.

A ve C vitaminleri içeriği ile bağışıklık sistemi için faydalıdır.

Vücudun mikrop ve enfeksiyonlara karşı direnç kazanmasını sağlar.

Cilt sağlığı ve bakımı için faydalı bir besindir.

Sindirim sistemi dostudur.

Hünnap antioksidan deposu olduğu için karaciğer hastalıklarına da iyi gelir.

Kas ve kemik gelişimini olumlu destekler.

Kalp sağlığı dostudur.

Yorgunluğu alır, enerjik hissedilmesini sağlar.

Kanı temizleyerek toksinleri vücuttan uzaklaştırır.

HÜNNAP MEYVESİNİN FAYDALARI NELERDİR?

Hünnap meyvesinden uzun yıllardır, uyku sorunlarını ve endişe yoğunluğunu tedavi etmek için yararlanılmaktadır. Hünnapın dişlere iyi geldiği bilgisi doğru değildir. Hünnap şeker oranının azlığı nedeniyle belki bazı kişiler tarafından tercih edilebilir. Dişteki hasarları yoğunlaşmış ya da görünümünden memnun olmayan kişiler zirkonyum kaplama fiyatları hakkında bilgi almak için diş hekimlerine başvurabilir.

Hayvan deneyleri ve diğer test çalışmaları, bu meyvenin sinir sisteminiz, bağışıklığınız ve sindiriminiz için etkileyici tıbbi yararlar sağlayabileceğini göstermektedir.

Antioksidanlar açısından zengindir:

Hünnap meyvesi, başta flavonoidler, polisakkaritler ve bazı yararlı asitler olmak üzere çeşitli antioksidan bileşikler açısından zengindir. Aynı zamanda antioksidan görevi gören yüksek düzeyde C vitamini içermektedir.

Antioksidanlar, serbest radikallerin neden olduğu hasarı önleyebilen ve tersine çevirebilen bileşiklerdir. Serbest radikal hasarının, tip 2 diyabet, kalp hastalığı ve bazı kanserler de dahil olmak üzere birçok kronik duruma sebebiyet verdiği düşünülmektedir. Serbest radikallerle savaşma yeteneklerinden dolayı, antioksidanlar önemli yararlar sağlamaktadır.

Bir hayvan deneyi araştırması, hünnap flavonoidlerinin antioksidan aktivitesinin, karaciğerde serbest radikal hasarının neden olduğu stresi ve iltihabı azaltmaya yardımcı olduğunu bulmuştur. Aslında, hünnap meyvesinin faydalarının çoğu, işte bu antioksidan içeriğinden kaynaklanmaktadır.

Uyku ve beyin fonksiyonlarını iyileştirir:

Hünnap, uyku kalitesini ve beyin fonksiyonunu iyileştirmek için alternatif tıpta yaygın olarak kullanılmaktadır. Ortaya konan araştırmalar, antioksidanların bu etkilerden sorumlu olabileceğini öne sürmektedir.

Hünnap meyvesinin ve tohum özlerinin, sıçanlarla yapılan deneylerde, uyku süresini ve kalitesini artırdığı belirlenmiştir. Ayrıca, bu meyve genellikle anksiyeteyi azaltmak için alternatif tıp uygulayıcıları tarafından reçete edilmektedir.

Dahası hayvan deneyleri ve diğer test çalışmaları, hafızayı geliştirebileceğini ve beyin hücrelerine, sinirleri tahrip eden bileşiklerden koruma konusunda yardımcı olabileceğini göstermektedir.

Bağışıklığı artırır ve kanser hücreleriyle savaşır:

Hünnap bağışıklığı artırabilir ve kanser hücrelerinin büyümesine engel olabilir. Antioksidan özelliklere sahip, doğal şekerler olan hünnap polisakkaritlerinin, tehlikeli hücreleri etkisiz hale getirebileceği ve iltihabı azaltabileceği belirtilmiştir. Azalan iltihap ve serbest radikal seviyeleri sayesinde, tip 2 diyabet gibi kronik hastalıklar da önlenmiş olur.

Bunun yanında, antioksidan özelliklere sahip bir lif türü olan hünnap ligninleri de, bağışıklık hücrelerinin üretimini teşvik ederek ve bu hücrelerin, zararlı bileşikleri etkisiz hale getirme oranını artırarak insan sağlığına önemli bir katkı daha yapmaktadır.

Hünnap özü ise, zararlı istilacı hücreleri yok edebilen, doğal öldürücü hücreler olarak adlandırılan bağışıklık hücrelerini güçlendirmektedir. Yapılan bazı bilimsel çalışmalar, yine hünnap özlerinin yumurtalık, rahim ağzı, göğüs, karaciğer, kolon ve cilt kanseri hücreleri dahil olmak üzere çeşitli kanser hücrelerini öldürdüğünü ortaya koymuştur.

Hünnap meyvesinin C vitamini açısından zenginliğinden yukarıda bahsedilmiştir. C vitaminin de güçlü antikanser özelliklere sahip olduğu bilinmektedir.

Araştırmacılar, bu faydaların öncelikle meyvede bulunan antioksidan bileşiklerin bir sonucu olduğuna inanmaktadır. Yine de, bu çalışmaların çoğu hayvanlarda veya test tüplerinde yapılmıştır, bu nedenle herhangi bir kesin sonuç çıkarılmadan önce daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulmaktadır.

Sindirimi iyileştirir:

Hünnap'ın yüksek lif içeriği sindirimi iyileştirmeye yardımcı olur. Meyvede bulunan karbonhidratların yaklaşık % 50'si, faydalı sindirim etkileri ile bilinen liften gelir. Bu besin, dışkınızı yumuşatmaya ve hacim kazandırmaya yardımcı olur. Sonuç olarak, yiyeceklerin sindirim sisteminizdeki hareketini hızlandırır ve kabızlığınızı azaltır.

Dahası hünnap özleri midenizin ve bağırsaklarınızın güçlenmesine yardımcı olur. Ülser, yaralanma ve bağırsaklarınızda bulunabilecek kötücül bakterilerden zarar görme riskinizi azaltır.

Son olarak hünnabın içindeki lif, faydalı bağırsak bakterileriniz için yiyecek görevi görür. Bu durum zararlı bakterilerin büyümelerine engel olup, bağırsak florasında yararlı bakterileri güçlü konuma getirir.

HÜNNAP MEYVESİNİN OLASI YAN ETKİLERİ

Çoğu insan için hünnap meyvesinin yenmesi güvenlidir.

Buna rağmen, antidepresan ilaç olan venlafaksini veya diğer serotonin-norepinefrin geri alım inhibitörlerini (SSNRI'ler) alıyorsanız, bu ilaçlarla etkileşime girebileceğinden hünnaptan uzak durmalısınız.

Ek olarak, hünnap meyvesinin özünün fenitoin, fenobarbiton ve karbamazepin dahil olmak üzere belirli ilaçların etkilerini güçlendirebileceği bulunmuştur.

Bu ilaçlardan herhangi birini alıyorsanız, diyetinize hünnap meyvesi eklemeden önce olası endişelerinizi sağlık uzmanınızla görüşmek, sizin için yararlı olur.

NOT: Haberimizdeki bilgiler kişileri tanı ve tedaviye yönlendirme amacı taşımaz. Tanı ve tedaviye yönelik tüm işlemlerinizi doktorunuza danışmadan uygulamayınız.