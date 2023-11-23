Hünkar Beğendi tarifi! MasterChef Hünkar Beğendi nasıl yapılır?

MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Hünkar Beğendi hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Hünkar Beğendi hazırladı. Peki, Hünkar Beğendi nedir? Hünkar Beğendi nasıl yapılır? Hünkar Beğendi nedir?

Türk mutfağı lezzetleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Hünkar Beğendi ağızda dağılan kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Hünkar Beğendi nasıl yapılır? Hünkar Beğendi nedir? Hünkar Beğendi nasıl yapılır, Hünkar Beğendi yapılırken nelere dikkat edilir? MasterChef'te Hünkar Beğendi yapıldı, evde klasik Hünkar Beğendi yapıldı! İşte en güzel Hünkar Beğendi!

HÜNKAR BEĞENDİ TARİFİ!

HÜNKAR BEĞENDİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Malzemeler

Et sotesi için:

-800 gr kuzu eti

-2 yeşil biber

-2 doamtes

-1 kuru soğan

-2-3 diş sarımsak

-Yarım çay bardağı sıvıyağ

-1 yemek kaşığı salça

-Kekik, kimyon, karabiber, pul biber, tuz

Beşamel sos için:

-1 yemek kaşığı tereyağı

-1,5 su bardağı süt

-1,5 yemek kaşığı un

-Karabiber

-Tuz

HÜNKAR BEĞENDİ NASIL YAPILIR?

-Patlıcanlar ve biberleri yıkayıp tepsiye dizin.

-180 derecelik fırında közlemeye bırakın.

-Sote için kuşbaşı etleri orta ateşte suyunu çekene kadar pişirin.

-Suyunu çektiğinde 2 bardak su ekleyin ve su çekene kadar tekrar pişirin.

-Suyunu çektiğinde sıvı yağı ekleyin ve biber ile soğanı ekleyerek kavurun.

-Sarımsak ve salçayı da ekleyin, 1 dakika sonra domates ve baharatlarını da ekleyerek 2-3 dakika pişirin. Sonra ocaktan alın.

-Beşamel sos için tereyağını tencereye alın ve un ekleyerek kavurun.

-Sütü de ekleyerek karıştırın ve tuz, karabiberini de ekleyin.

-Koyulaşmaya başladığında patlıcanı ekleyip karıştırın ve ocaktan alın.

-Servis tabağına önce beşamel soslu patlıcanı koyun ve üzerine de hazırladığınız soteyi koyarak servis yapabilirsiniz.