Hünerli Eller Kadın Kooperatifinden El Emeği Ürünler Pazarda Satışa Sunuldu

Yenişehir ilçesinde desteklenen Hünerli Eller Kadın Kooperatifinde üretim yapan kadınlar el emeği ürünleri pazarda satışa sundu. Kadınlar kendi ürettikleri ürünleri pazarda sergiledi.

Yenişehir ilçesinde desteklenen Hünerli Eller Kadın Kooperatifinde üretim yapan kadınlar el emeği ürünleri pazarda satışa sundu.

Yenişehir Belediyeden yapılan açıklamaya göre, "Kadın Eliyle Sebze Üretimi ve İşlenmesi Projesi" kapsamında kurulan Hünerli Eller Kadın Kooperatifleri Nev Bahçe Parkı Üretim Tesisi'nde pazar kurdu.

Kadınlar pazarda kendi ürettikleri ürünlerini satışa sundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanı Murat Beşikci, satışların hayırlar getirmesi temennisinde bulunarak, "Kadınlarımız kış aylarının yaklaşmasıyla beraber evlerde vazgeçilmezlerin başında gelen konserveleri kendi ürettikleri ürünlerden hazırlamış bulunmaktadır." ifadelerini kullandı.