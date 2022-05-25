Hüma isminin anlamı nedir? Hüma ne demek, hangi dilde? Hüma ismi Kur'an'da geçiyor mu? TDK'ya göre Hüma anlamı ne? - Haberler

Hüma ismi son zamanların popüler isimlerinin başında gelmektedir. Hüma isminin anlamı nedir, ne manaya geliyor merak ediliyor. Hüma ismi Anne-Baba tarafından çocuklarına verilmek istenen bir isimdir. Kız çocuklarına Hüma ismini vermek isteyenler Hüma'nın anlamını merak ediyor. Hüma ismi nedir? Hüma ismi ne demektir? Hüma ne anlama geliyor? Hüma ismi Kur'an'da geçiyor mu? Kaçıncı surede geçiyor? Hüma ismi ile ilgili tüm bilgiler yazımızda...

HÜMA İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Hüma ismi son dönemlerde kız çocuklarına takılan isimlerin başında geliyor. Hüma kelimesinin TDK'ya göre anlamı " Başına konduğu kimseye mutluluk getirdiğine inanılan talih kuşu. " demektir.

Hüma ismi, devlet kuşu, huzur ve mutluluk manalarına gelmektedir. Hüma isminin mutluluk ve huzur getirdiğine inanılır. Hüma Arapça kökenli bir kelimedir. Bazı kaynaklara göre Farsça kökenlidir.

Hüma isminin birden fazla anlamı bulunmaktadır. Arapça kökenli olan Hüma isminin anlamları şu şekilde:

- Sakin ve sade

- Başarılı ve zeki bir kişi

- Olayları iyi kavrayabilen bir kişi

- Mutlu ve huzurlu

- Başına konduğu kimseye mutluluk getirdiğine inanılan talih kuşu.

Hüma ismi kız çocuklarına verilebilen bir isimdir.

HÜMA İSMİ TOPLAM KAÇ KİŞİDE VAR?

Son yapılan araştırmaya göre (2018 yılı araştırması) Hüma ismi ülkemizde yaklaşık 3-4 bin kişide bulunmaktadır. Fakat son dönemlerde bu isim oldukça yaygınlaşmıştır. Haliyle bu sayı daha yüksektir diyebiliriz.

HÜMA KIZ İSMİ Mİ ERKEK İSMİ Mİ?

Hüma kız çocuklarına takılan bir isimdir.

HÜMA İSMİNİN KÖKENİ NEDİR? HÜMA HANGİ DİLDE, NEYCE?

Hüma ismi köken olarak Arapça kökenli bir isimdir. TDK'da Arapça kökenli yazıyor. Fakat bazı kaynaklara göre Farsça kökenli bir isimdir.

HÜMA İSMİ KUR'AN-I KERİM'DE GEÇİYOR MU? HANGİ SUREDE?

Hüma ismi, Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir.

HÜMA TDK'YA GÖRE NE DEMEK, ANLAMI VAR MI?

Hüma ismi TDK'ya göre "Başına konduğu kimseye mutluluk getirdiğine inanılan talih kuşu." anlamına gelmektedir.

Haberler.com - Gündem