Hüma isminin anlamı nedir? Hüma ne demek, hangi dilde? Hüma ismi Kur'an'da geçiyor mu? TDK'ya göre Hüma anlamı ne? - Haberler

Hüma isminin anlamı nedir? Hüma ne demek, hangi dilde? Hüma ismi Kur'an'da geçiyor mu? TDK'ya göre Hüma anlamı ne?
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Bazen kendi ismimiz ve başkasının isminin anlamını merak edebiliyoruz. İsmi Hüma olanlar ise Hüma isminin anlamı nedir? Hüma ne demek? Hüma ismi Kur'an-ı Kerim'de geçiyor mu? TDK'ya göre Hüma anlamı ne? araştırması yapıyor. Peki, Hüma ismi manası nedir? Hüma ne anlama geliyor? Hüma ne demektir? Hüma ismi Kur'an-ı Kerim'de ve Hadislerde geçiyor mu? Çocuğumuza Hüma ismi takabilir miyiz? Hüma ismi anlamı olumlu mudur? İşte bilgiler...
Hüma ismi son zamanların popüler isimlerinin başında gelmektedir. Hüma isminin anlamı nedir, ne manaya geliyor merak ediliyor. Hüma ismi Anne-Baba tarafından çocuklarına verilmek istenen bir isimdir. Kız çocuklarına Hüma ismini vermek isteyenler Hüma'nın anlamını merak ediyor. Hüma ismi nedir? Hüma ismi ne demektir? Hüma ne anlama geliyor? Hüma ismi Kur'an'da geçiyor mu? Kaçıncı surede geçiyor? Hüma ismi ile ilgili tüm bilgiler yazımızda...
Hüma ismi son dönemlerde kız çocuklarına takılan isimlerin başında geliyor. Hüma kelimesinin TDK'ya göre anlamı "Başına konduğu kimseye mutluluk getirdiğine inanılan talih kuşu." demektir.
Hüma ismi, devlet kuşu, huzur ve mutluluk manalarına gelmektedir. Hüma isminin mutluluk ve huzur getirdiğine inanılır. Hüma Arapça kökenli bir kelimedir. Bazı kaynaklara göre Farsça kökenlidir.
Hüma isminin birden fazla anlamı bulunmaktadır. Arapça kökenli olan Hüma isminin anlamları şu şekilde:
- - Sakin ve sade
- - Başarılı ve zeki bir kişi
- - Olayları iyi kavrayabilen bir kişi
- - Mutlu ve huzurlu
- - Başına konduğu kimseye mutluluk getirdiğine inanılan talih kuşu.
Hüma ismi kız çocuklarına verilebilen bir isimdir.
Son yapılan araştırmaya göre (2018 yılı araştırması) Hüma ismi ülkemizde yaklaşık 3-4 bin kişide bulunmaktadır. Fakat son dönemlerde bu isim oldukça yaygınlaşmıştır. Haliyle bu sayı daha yüksektir diyebiliriz.
Hüma kız çocuklarına takılan bir isimdir.
Hüma ismi köken olarak Arapça kökenli bir isimdir. TDK'da Arapça kökenli yazıyor. Fakat bazı kaynaklara göre Farsça kökenli bir isimdir.
Hüma ismi, Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir.
Hüma ismi TDK'ya göre "Başına konduğu kimseye mutluluk getirdiğine inanılan talih kuşu." anlamına gelmektedir.