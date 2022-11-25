Hülya Şenkul kimdir? Hülya Şenkul neden öldü? Hülya Şenkul hayatı ve biyografisi!

Türkiye'nin önemli söz ve beste yazarlarından Bursalı sanatçı Hülya Şenkul kimdir? Sorusu ve Hülya Şenkul neden öldü? Sorusu birçok kişi tarafından merak edilerek sıklıkla araştırılıyor. Peki, birçok kişi tarafından merak edilen söz ve beste yazarı Hülya Şenkul kimdir? Hülya Şenkul neden öldü?

Orhangazi'nin yetiştirmiş olduğu önemli isimlerden olan, sanatçı, söz ve beste yazarı olan birçok ünlü sanatçıya da menajerlik yapmış olan Hülya Şenkul kimdir? Sorusu merak ediliyor. Konuya ilişkin merak edilen bir diğer soru ise Hülya Şenkul neden öldü? Sorusu oluyor. Peki, birçok kişi tarafından merak edilen söz ve beste yazarı Hülya Şenkul kimdir? Hülya Şenkul neden öldü?

HÜLYA ŞENKUL KİMDİR?

Aslen Orhangazi'ye bağlı Narlıcalı olan ve İstanbul'da yaşayan sanatçı, söz ve beste yazarı, şair özellikleri bulunan Hülya Şenkul bir çok ünlü sanatçıya yazdığı şarkı sözleri ile tanındı. En bilinen eseri ise Serdar Ortaç'a yazdığı Zakkum Çiçekleri şarkısı oldu.

HÜLYA ŞENKUL NEDEN ÖLDÜ?

5 ay önce bir trafik kazası geçirdiği belirlenen Hülya Şenkul hastanede tedavi görüyordu. Hülya Şenkul 25 Kasım günü ikindi vakti Orhangazi'de Gazi Orhanbey Camiinde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.