Hülya Nergis Atçı kimdir? Hülya Nergis Atçı kaç yaşında, nereli? Hülya Nergis Atçı hayatı ve biyografisi! - Haberler

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20 Kasım 1967'de Kayseri Pınarbaşı'nda doğdu.

1990 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.

2015 yılına kadar serbest avukat olarak çalıştı. 2001 yılında AK Parti Ana kademe İl Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi olarak görev aldı. 2002 yılında, Ak Parti İl Kadın Kolları Başkanı oldu. Bu görevi 2007 yılına kadar devam ettirdi. Ak Parti Kadın Kolları ilçe ve belde teşkilatlarının kurulması için etkin bir şekilde teşkilatlanma çalışmaları yaptı. 2007 yılında Milletvekilliği adaylığı için İl Kadın Kolları Başkanlığı görevinden istifa etti.

1 Kasım 2015 tarihindeki 26. Dönem Milletvekili Genel seçimlerinde, Kayseri'den milletvekili seçildi. 26. Dönemde TBMM Tarım, Orman ve Köy işleri Komisyonunda görev aldı. 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde tekrar Kayseri'den Milletvekili seçilmiş olup, Türkiye-Ürdün Parlamentolar Arası Dostluk Kulübü Başkanıdır.

İyi derecede İngilizce bilmektedir. Evli ve 3 çocuk annesidir.