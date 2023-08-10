Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de Valiler Kararnamesi yayımlandı. Kararnameye göre 57 ilin valisi değişti. Hülya Kaya kimdir? Sorusu, yapılan atamaların ardından gündeme geldi ve merak edildi. Peki, Hülya Kaya kimdir? Yalova valisi Hülya Kaya hayatı ve biyografisi! Yalova valisi kim oldu?

Hülya Kaya kimdir? Sorusu, yapılan atamaların ardından gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile 57 ilin valisi değiştirildi, 16 ilin valisi "vali-mülkiye başmüfettişliği" görevine getirildi. Peki, Hülya Kaya kimdir? Yalova valisi Hülya Kaya hayatı ve biyografisi! Yalova valisi kim oldu?

HÜLYA KAYA KİMDİR?

1996 yılında Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden ve 2002 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur. 2000-2001 yıllarında Nottingham'da yabancı dil ve kamu yönetimi kursuna katılmıştır. 2009 yılında Portsmouth Üniversitesi'nde Kamu Yönetimi Bölümü'nde yüksek lisansını tamamlamıştır. İçişleri Bakanlığı tarafından 2015'te doktora eğitimine gönderilmiştir. 2018'de Sussex Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Uluslararası Hukuk alanında doktorasını tamamlamıştır.

İçişleri Bakanlığı'ndaki kariyer i

1999 yılından itibaren İçişleri Bakanlığı'nda görev almıştır. Sırasıyla; Altınekin, Oğuzlar ve Yenişarbademli kaymakam vekilliği, Eskil (2001-2003) ile Tut (2003-2006) İlçesinde kaymakamlık, Kahramanmaraş (2006-2008) Vali Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. Sarayönü kaymakamlığı (2009-2010) görevini yürütmüştür. 2014 yılında İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliğine atanmış, 2018-2020 yılları arasında İstanbul Vali Yardımcılığı görevinde bulunmuştur. 2020 yılından itibaren Pendik kaymakamı olarak görev yapmakta iken 2023 yılında Yalova valisi olarak atanmıştır.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki kariyeri

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde 2010-2014 yılları arasında Genel Sekreter Danışmanı, İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Projesi Alt Yapı Komitesi çalışmaları koordinatörü ve Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı olarak görev yapmıştır.

YALOVA VALİSİ KİM OLDU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de Valiler Kararnamesi yayımlandı. Kararnameye göre 57 ilin valisi değişti. Atama kararına göre Hülya Kaya Yalova valisi olarak atandı.