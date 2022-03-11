Hülya Hökenek kimdir? Spiker Hülya Hökenek kaç yaşında?

ŞIRNAK (Haberler.com) - Ekranların tanıdık simlarından Hülya Hökenek yaptığı yorumlarla dikkatleri çekiyor. Sosyal emduyada da sık sık gündem olan HÖkenek hakkında Hülya Hökenek nereli ve spiker Hülya Hökenek kimdir, kaç yaşında gibi soruların yanıtları araştırılıyor.

HÜLYA HÖKENEK KİMDİR?

Başarılı gazeteci, 1988 tarihinde Şırnak Cizre'de dünyaya geldi.Hökenek, Akademi İstanbul'da Radyo Televizyon Sinema bölümünden mezun oldu.

Kariyerine ilk olarak okul yıllarında tanıştığı Fatih Altaylı aracılığı ile Kanal D'de başladı. Bir süre burada görev alan Hökenek daha sonra BRT'de özel dosya haberciliği bölümünde çalıştı. Kanal kapanınca Londra'ya giderek dil eğitimi aldı ve London Institute'de Fast Track Journalism okudu. Londra'dan döndükten sonra Kanal 7'de çalışmaya başladı, ardından Kanal Türk Ana Haber Bülteni'ni sundu. Sonrasında ise TRT Habere geçerek 7 yıl boyunda haber spikerliği ve programcılığı yaptı. 2018 yılında Habertürk TV'ye transfer olan sunucu, buradaki görevini hala sürdürüyor.

Hülya Hökenek, 24 Eylül 2018'de film yapımcısı Kamer İncedursun ile dünya evine girdi.

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