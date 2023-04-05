Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Hülya Hökenek hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Hülya Hökenek'in kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Hülya Hökenek kimdir? Hülya Hökenek kaç yaşında, nereli? Hülya Hökenek hangi kanalda?

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Hülya Hökenek hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Hülya Hökenek'in hayatını araştırıyor. Peki, Hülya Hökenek kimdir? Hülya Hökenek kaç yaşında, nereli? Hülya Hökenek hangi kanalda? Detaylar haberimizde.

HÜLYA HÖKENEK KİMDİR?

1988 tarihinde Şırnak Cizre'de doğdu. Akademi İstanbul'da Radyo Televizyon Sinema bölümünden mezun oldu.

Kariyerine, okul yıllarında tanıştığı Fatih Altaylı aracılığı ile Kanal D'de başladı. Bir süre burada görev alan Hökenek daha sonra BRT'de özel dosya haberciliği bölümünde çalıştı. Kanal kapanınca Londra'ya giderek dil eğitimi aldı ve London Institute'de Fast Track Journalism okudu. Londra'dan döndükten sonra Kanal 7'de çalışmaya başladı, ardından Kanal Türk Ana Haber Bülteni'ni sundu. Sonrasında ise TRT Habere geçerek 7 yıl boyunda haber spikerliği ve programcılığı yaptı. 2018 yılında Habertürk TV'ye transfer olan sunucu, buradaki görevini hala sürdürüyor.

24 Eylül 2018'de film yapımcısı Kamer İncedursun ile nikah masasına oturdu.