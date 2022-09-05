Hülya Gülşen kimdir? Hülya Gülşen Irmak kimdir, kaç yaşında? Hülya Gülşen kızı kim?
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Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım sonrasında Hülya Gülşen kimdir? sorusu merak konusu oldu. Peki, Hülya Gülşen kimdir? Hülya Gülşen Irmak kaç yaşında? Hülya Gülşen kızı kim? İşte detaylar...
Bizim Evin Halleri dizisindeki İsmet rolüyle tanınan Hülya Gülşen Irmak, sosyal medyadaki paylaşımı sonrasında merak konusu oldu. Geçtiğimiz günlerde beyin kanaması geçirdiğini takipçileriyle paylaşan Hülya Gülşen'in hayatı araştırılmaya başlandı. Peki, Hülya Gülşen kimdir? Hülya Gülşen Irmak kaç yaşında? Hülya Gülşen kızı kim? Detaylar haberimizde...
Hülya Gülşen, 1965 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Ortaokulun (dönemin ilk eğitiminin) ardından, giriş yaşı en az 16 olan Ankara Devlet Konservatuvarı'na, özel bir sınav uygulanarak 13 yaşında girdi. Bu okulun Hacettepe Üniversitesine bağlanmasıyla, aynı süreçte hem konservatuvarı, hem de liseyi dışarıdan bitirerek mezun oldu.
Çeşitli özel tiyatrolarda aldığı rollerin ardından 1983 yılında Devlet Tiyatroları'na giren Hülya Gülşen, 28 yıl süreyle aralıksız bu kurumda sanatını icra etti. 1992 - 1993 yılında ise, Ferhunde Hanımlar adlı televizyon dizisiyle beyaz cama adımını atan oyuncu, aralıklı olarak sinema ve TV dizilerinde rol almıştır.
Sanatçı, oyunculuğun dışında seslendirme, eğitmenlik ve oyuncu koçluğu gibi çalışmalarda bulunmakta olup Temmuz 1992 tarihi itibarıyla Keşanlı Ali dizisinde rol aldı.
- Maria ile Mustafa, Rol: Feriha - 2020
- Aşk Tesadüfleri Sever 2, 2020
- Sen Benim HerŞeyimsin, 2016
- Yüksek Sosyete, Rol: Ayşen - 2016
- Kırgın Çiçekler, Rol: (Konuk Oyuncu) - 2016
- Asla Vazgeçmem, Rol: Hafize - 2015 - 2016
- Çalıkuşu, Rol: Dilber Kalfa - 2013
- Galip Derviş, Rol: Şefika Tekin - 2013 (Konuk Oyuncu)
- Keşanlı Ali Destanı, Rol: Melahat - 2011, 2012
- Gökkuşağı Çocukları, 1990
- For a Moment, Freedom, Rol: Jasmin'in annesi - 1989
- Teyzemin Nesi Var? 2002 - 2003
- Havada Bulut, 2002
- Bizim Evin Halleri, Rol: İsmet - 2000
- Ferhunde Hanımlar, Rol: Müjgan - 1993
- Ah Ana, Rol: Sebile - 1988 - 1990
- Roberto Zucco: Bernard Marie Koltes - Moda Sahnesi - 1994 - 1996
- İsim Şehir Hayvan: Yılmaz Özdil & Saygın Delibaş & Fethi Kantarcı - Tiyatro İstanbul - 1992 - 1993
- Şahane Düğün: Robin Hawdon - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1987 - 1989
- Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım: Haldun Taner - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1985
- Suç ve Ceza: Fyodor Dostoyevski - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1980 - 1981
- Aşk Öldürür: Vladimir Volkoff - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1999
- Geyikler Lanetler: Murathan Mungan - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1996
- Çın Sabahta: Nezihe Meriç - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1995
- Bir Sevda Öyküsü: Aleksei Arbuzov - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1994
- Bir Adam Yaratmak: Necip Fazıl Kısakürek - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1993
- Yeniden Yaratma: Ülkü Ayvaz - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1992
- Saz Kafeste Mor Kuşlar: Semih Sergen - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1991
- Küçük Motzzart: Jokop Lorey - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1991
- Tersine Dönen Şemsiye: Sabahattin Kudret Aksal - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1990 - 1996
- Gül Satardı Melek Hanım: Dinçer Sümer - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1989
- Töre (oyun): Turgut Özakman - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1989
- Komidinin Üstündeki Yıldız: Aldo Giovannetti - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1989
- Ebedi Koca: Fyodor Dostoyevski & Victor Haïm - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1988
- Matmazel Helsinka: Georgas Astolas - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1987
- Akümülatörlü Radyo: Tarık Buğra - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1987
- Ruhlar Gelirse: Noël Coward - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1986
- Sessizliğin İçinden: Mark Medoff - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1984
- Karacaoğlan: Dinçer Sümer - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1983
- Bozkır Güzellemesi: Nezihe Araz - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1983
Hülya Gülşen'in kızı Kırgın Çiçekler dizisiyle tanınan Naz Çağla Irmak'tır.