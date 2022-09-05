Hülya Gülşen kimdir? Hülya Gülşen Irmak kimdir, kaç yaşında? Hülya Gülşen kızı kim?

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım sonrasında Hülya Gülşen kimdir? sorusu merak konusu oldu. Peki, Hülya Gülşen kimdir? Hülya Gülşen Irmak kaç yaşında? Hülya Gülşen kızı kim? İşte detaylar...

Bizim Evin Halleri dizisindeki İsmet rolüyle tanınan Hülya Gülşen Irmak, sosyal medyadaki paylaşımı sonrasında merak konusu oldu. Geçtiğimiz günlerde beyin kanaması geçirdiğini takipçileriyle paylaşan Hülya Gülşen'in hayatı araştırılmaya başlandı. Peki, Hülya Gülşen kimdir? Hülya Gülşen Irmak kaç yaşında? Hülya Gülşen kızı kim? Detaylar haberimizde...

HÜLYA GÜLŞEN KİMDİR?

Hülya Gülşen, 1965 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Ortaokulun (dönemin ilk eğitiminin) ardından, giriş yaşı en az 16 olan Ankara Devlet Konservatuvarı'na, özel bir sınav uygulanarak 13 yaşında girdi. Bu okulun Hacettepe Üniversitesine bağlanmasıyla, aynı süreçte hem konservatuvarı, hem de liseyi dışarıdan bitirerek mezun oldu.

Çeşitli özel tiyatrolarda aldığı rollerin ardından 1983 yılında Devlet Tiyatroları'na giren Hülya Gülşen, 28 yıl süreyle aralıksız bu kurumda sanatını icra etti. 1992 - 1993 yılında ise, Ferhunde Hanımlar adlı televizyon dizisiyle beyaz cama adımını atan oyuncu, aralıklı olarak sinema ve TV dizilerinde rol almıştır.

Sanatçı, oyunculuğun dışında seslendirme, eğitmenlik ve oyuncu koçluğu gibi çalışmalarda bulunmakta olup Temmuz 1992 tarihi itibarıyla Keşanlı Ali dizisinde rol aldı.

Filmografisi

Maria ile Mustafa, Rol: Feriha - 2020

Aşk Tesadüfleri Sever 2, 2020

Sen Benim HerŞeyimsin, 2016

Yüksek Sosyete, Rol: Ayşen - 2016

Kırgın Çiçekler, Rol: (Konuk Oyuncu) - 2016

Asla Vazgeçmem, Rol: Hafize - 2015 - 2016

Çalıkuşu, Rol: Dilber Kalfa - 2013

Galip Derviş, Rol: Şefika Tekin - 2013 (Konuk Oyuncu)

Keşanlı Ali Destanı, Rol: Melahat - 2011, 2012

Gökkuşağı Çocukları, 1990

For a Moment, Freedom, Rol: Jasmin'in annesi - 1989

Teyzemin Nesi Var? 2002 - 2003

Havada Bulut, 2002

Bizim Evin Halleri, Rol: İsmet - 2000

Ferhunde Hanımlar, Rol: Müjgan - 1993

Ah Ana, Rol: Sebile - 1988 - 1990

Rol aldığı oyunlar

Roberto Zucco: Bernard Marie Koltes - Moda Sahnesi - 1994 - 1996

İsim Şehir Hayvan: Yılmaz Özdil & Saygın Delibaş & Fethi Kantarcı - Tiyatro İstanbul - 1992 - 1993

Şahane Düğün: Robin Hawdon - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1987 - 1989

Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım: Haldun Taner - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1985

Suç ve Ceza: Fyodor Dostoyevski - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1980 - 1981

Aşk Öldürür: Vladimir Volkoff - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1999

Geyikler Lanetler: Murathan Mungan - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1996

Çın Sabahta: Nezihe Meriç - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1995

Bir Sevda Öyküsü: Aleksei Arbuzov - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1994

Bir Adam Yaratmak: Necip Fazıl Kısakürek - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1993

Yeniden Yaratma: Ülkü Ayvaz - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1992

Saz Kafeste Mor Kuşlar: Semih Sergen - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1991

Küçük Motzzart: Jokop Lorey - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1991

Tersine Dönen Şemsiye: Sabahattin Kudret Aksal - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1990 - 1996

Gül Satardı Melek Hanım: Dinçer Sümer - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1989

Töre (oyun): Turgut Özakman - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1989

Komidinin Üstündeki Yıldız: Aldo Giovannetti - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1989

Ebedi Koca: Fyodor Dostoyevski & Victor Haïm - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1988

Matmazel Helsinka: Georgas Astolas - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1987

Akümülatörlü Radyo: Tarık Buğra - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1987

Ruhlar Gelirse: Noël Coward - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1986

Sessizliğin İçinden: Mark Medoff - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1984

Karacaoğlan: Dinçer Sümer - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1983

Bozkır Güzellemesi: Nezihe Araz - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1983

HÜLYA GÜLŞEN KIZI KİM?

Hülya Gülşen'in kızı Kırgın Çiçekler dizisiyle tanınan Naz Çağla Irmak'tır.