Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Deneği Başkanı Hülya Cesur bugün Habertürk Teke Tek konuğu olacak. Vatandaşlar, Hülya Cesur kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Hülya Cesur'un hayatı ve biyografisi nedir? merak etti. İşte detaylar...

Hülya Cesur'un hayatı, biyografisi ve kariyeri merak ediliyor. Peki, Hülya Cesur kimdir, aslen nereli, mesleği ne, doğum tarihi kaç, kaç yaşında, evli mi? Hülya Cesur ile ilgili detaylar sizlerle...

HÜLYA CESUR KİMDİR?

Hülya Cesur, Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Deneği Başkanı'dır. Hülya Cesur Genel müdür ve Marka danışmanıdır. Sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanan Hülya Cesur'un İnstagram'da 800 takipçisi bulunmaktadır.

Hülya Cesur 24 Ocak Salı 2023 tarihinde Habertürk'te Teke Tek programı konuğu oldu.