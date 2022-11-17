Ünlü Sunucu olarak bilinen Hülya Bozkaya hakkında birçok bilgi merak ediliyor ve araştırılıyor. Konu hakkında ne sık araştırılan konulardan bir tanesi de Hülya Bozkaya kimdir? Sorusu oluyor. Peki, Hülya Bozkaya kimdir? Hülya Bozkaya kaç yaşında, nereli? Hülya Bozkaya hayatı ve biyografisi!

Sunuculuk ve şarkıcılıkla uğraşmakta olan Hülya Bozkaya kimdir? Sorusu, son zamanlarda birçok kişi tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Bu haberimizde birçok kişi tarafından merak edilen ve araştırılan isimlerden birisi olan Hülya Bozkaya kimdir? Sorularını merak edenler için yanıtladık. Peki, Hülya Bozkaya kimdir? Hülya Bozkaya kaç yaşında, nereli? Hülya Bozkaya hayatı ve biyografisi!

HÜLYA BOZKAYA KİMDİR?

Sunuculuk ve şarkıcılıkla uğraşmakta olan Hülya Bozkaya, 6 Mayıs 1974 senesinde İstanbul'da Dünyaya gelmiştir. Aslen Muşludur. Bir dönem Flash Tv ekranlarının vazgeçilmez programı olan Ne Çıkarsa Bahtına programının sunuculuğunu yapmıştır.

Uzun zamandır albüm çıkarmayan başarılı sanatçı özellikle Arabesk ve Pop alanında çok başarılı şarkıları dile getirmiştir.