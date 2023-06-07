Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Hulusi Şentürk hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Hulusi Şentürk'ün kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Hulusi Şentürk kimdir? Hulusi Şentürk kaç yaşında, nereli? Hulusi Şentürk hayatı ve biyografisi!

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Hulusi Şentürk hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Hulusi Şentürk'ün hayatını araştırıyor. Peki, Hulusi Şentürk kimdir? Hulusi Şentürk kaç yaşında, nereli? Hulusi Şentürk hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.

HULUSİ ŞENTÜRK KİMDİR?

Hulusi Şentürk (d.1963) Türk siyasetçi. İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği Bölümünü bitirdi. Aile şirketlerinde mermer işletmeciliği yaptı. Pendik Belediye Başkanı Danışmanlığı ve Belediye Şirketleri Genel Müdürlüğü; iki şirketin kurucu ortaklığı ve yöneticiliği ile ayrıca TSE Başkanlığı görevlerinde bulundu. Çeşitli alanlara dair 22 kitabı vardır. 26. ve 27. dönem İstanbul 1. bölge milletvekili olarak TBMM'ye girdi.