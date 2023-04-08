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Hulusi Akar nereden aday olacak? Hulusi Akar nereden milletvekili adayı olacak?

Hulusi Akar nereden aday olacak? Hulusi Akar nereden milletvekili adayı olacak?

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14 Mayıs seçimlerine giderken AK Parti milletvekili aday listesine son şeklini vermeye çalışıyor. Kulislerde dolaşan listeye göre hangi bakanın nereden aday olacağı da netleşmeye başladı. Peki, Hulusi Akar nereden aday olacak? Hulusi Akar nereden milletvekili adayı olacak?

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14 Mayıs cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri öncesi Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki üst komisyon AK Parti milletvekili listeleri üzerindeki çalışmalarında sona yaklaştı. Peki, Hulusi Akar nereden aday olacak? Hulusi Akar nereden milletvekili adayı olacak?

HULUSİ AKAR NEREDEN ADAY OLACAK?

Gelen son kulis bilgisine göre daha önce Samsun'dan aday olacağı konuşulan ve bunu istemediği öne sürülen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun İstanbul'dan aday olacağı konuşuluyor. İddiaya göre; Bakan Soylu ile birlikte Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş da mega kentten aday olacak.

İşte son kulis bilgisine göre diğer isimler ve aday olacakları iller;

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Kayseri'den

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Osmaniye'den

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Bursa'dan

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Şanlıurfa'dan

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Diyarbakır'dan

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Samsun'dan

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer İzmir'den

Seçim Sonuçları

Samsun Seçim Sonuçları
Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

Hulusi Akar Gündem Politika Haberler

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