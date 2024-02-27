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Hulusi Akar'dan TOMTAŞ'a övgü: 'Güzel ve örnek bir tesis'

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TBMM Milli Savunma Komisyonu üyeleri, TOMTAŞ Havacılık'ın tesislerinde incelemelerde bulundu. Hulusi Akar, Kayseri'nin havacılık tarihine vurgu yaparak, yapılan çalışmaların önemini belirtti.

Hulusi Akar'dan TOMTAŞ'a övgü: "Güzel ve örnek bir tesis"

TBMM Milli Savunma Komisyonu üyeleri TOMTAŞ Havacılık'ta incelemelerde bulundu

KAYSERİ - Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu üyeleri, TOMTAŞ Havacılık'ın tesislerinde incelerde bulundu.

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Kayseri'ye gelen TBMM Milli Savunma Komisyonu üyeleri, TOMTAŞ Havacılık'ın tesislerinde incelemelerde bulunarak, TOMTAŞ Havacılık İcra Kurulu Üyesi Ali Ekşi'den çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Kayseri'nin havacılık tarihinin çok eski olduğunu söyleyerek, "Kayseri'mizin havacılık tarihi çok eski. Biz burada uçak yapmış, uçak ihraç etmiş bir iliz. Şehrimiz böyle bir özelliğe sahip. Burada da genç arkadaşlarımızın girişimleri, TUSAŞ ve ASFAT ile yaptıkları ortalıkla TOMTAŞ gerçekleşti. Bir anlamda tarihin canlandırılması. Şuana kadar yapılan çalışmalar büyük bir başarıyla devam ediyor ve gelişmeler gerçekleşti. Bizim temennimiz bu çalışmaların artan bir tempoda önümüzdeki dönemde tamamlanması, Burada hem TUSAŞ'ın ihtiyaçlarına cevap vermek bakımından çalışmaların gerçekleşmesi hem de ihracat ve büyük havacılık şirketleriyle işbirliğini gerçekleştirmek istiyoruz. Bizde Milli Savunma Komisyonumuzla beraber buradayız. Buradan memnuniyetle ayrılıyoruz. Bizim dileğimiz buradaki arkadaşlarımızın çalışmalarını büyük bir moralle gerçekleştirmeleri ve hem ilimiz hem bölgemiz hem de ülkemiz için gerekli katkıyı en üst düzeyde yapmalar. Buna gayret gösteriliyor. Göstergelerde çok olumlu. Burada yapılan şey ekonomimiz ve sanayimiz için çok değerli. Sadece savunma sanayi değil, bütün alanlarda kullanılabilecek bazı çalışmaları da yapacaklar. Güzel ve örnek bir tesis. Arkadaşlarımız burada farklı bir model uyguladılar. Herhangi bir şekilde inşaatların ve çevrenin bitmesiyle değil, her inşaat bittikten sonra oraya uygun makineyi koydular ve derhal üretime başladılar. Dolayısıyla şuan üretim başladı. Önümüzdeki günlerde gelecek makinelerle de tam kapasiteyle bu çalışmalar devam edecek. Bizim yerli ve milli üretim konusunda Kayseri olarak övüneceğimiz konular var. İnşallah KAAN için de burada parçalar üretilecek ve gerekli katkı sağlanacak. Bu konuda da son derece gururluyuz ve mutluyuz" dedi.

Ziyarette, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de hazır bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel

Hulusi Akar Kayseri Havacılık Genel Politika Ekonomi Güncel Haberler

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