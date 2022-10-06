Hull City yeni teknik direktörü kim oldu? Hull City yeni hocası kim oldu?
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Hull City, Pedro Martins'te karar kıldı. Shota Arveladze'nin gönderilmesinin ardından arayışlara giren Hull City yeni teknik direktörünü buldu. Peki, Hull City yeni teknik direktörü kim oldu? Hull City yeni hocası kim oldu?
Hull City yeni teknik direktörü kim oldu? Hull City, Pedro Martins'te karar kıldı. Shota Arveladze'nin gönderilmesinin ardından arayışlara giren Hull City yeni teknik direktörünü buldu. Peki, Hull City yeni teknik direktörü kim oldu? Hull City yeni hocası kim oldu? İşte detaylar...
Takımın başına Türk hocalardan birini getireceği konuşulan Acun Ilıcalı, Shota Arveladze'nin koltuğunu Olimpiakos'un eski teknik direktörü Pedro Martins'e emanet edecek.
Martins'in, Acun Ilıcalı ile Salı günü Hull'a birlikte uçtuğu ve dün MKM Stadyumu'nda taraflar arasında görüşmelerin gerçekleştiği bildirildi. Portekizli teknik adamın Wigan Athletic maçı öncesi bugün tekrar MKM Sdadyumu'na geleceği kaydedildi. Martins'in Atina'da birlikte çalıştığı ekibinden dört ismi de Hull City'ye getirmesi bekleniyor. Son görüşmelerden sonuç çıktığı takdirde Pedro Martins, pazar günü Huddsfield Town ile oynanacak Yorkshire derbisinden önce açıklanacak.
Portekizli deneyimli teknik direktör, 4 yıl görev aldığı Yunan ekibinde 221 maçta 2.13 maç başına puan ortalaması yakaladı. Yorkshire temsilcisi, Championship'te 3 galibet ve 6 mağlubiyet ile 20.sırada yer alıyor. Takım 5 maçtır üst üste hiç galibiyet alamadı.
Kulübün sahibi Acun Ilıcalı ise sosyal medya hesabından haberleri doğrulayan bir paylaşım yaptı. Ilıcalı, Hull City-Wigan Athletic maçı öncesi stadyumdan Pedro Martins ile fotoğrafını paylaştı.