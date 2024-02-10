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Hull City - Swansea maçı hangi kanalda, saat kaçta? Hull City - Swansea maçı nereden izlenir?

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Hull City - Swansea maçı birçok kişi tarafından merak edilen ve araştırılan karşılaşmalar arasında yer alıyor ve yoğun ilgi görüyor. Bugün oynanacak olan karşılaşmanın detayları araştırılıyor. Peki, Hull City - Swansea maçı hangi kanalda, saat kaçta? Hull City - Swansea maçı ne zaman?

10 Şubat Cumartesi günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Hull City - Swansea maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Hull City - Swansea CANLI izleme linki var mı? Sorusu oldu. Peki, Hull City - Swansea maçı hangi kanalda, saat kaçta? Hull City - Swansea maçı nereden izlenir?

HULL CİTY - SWANSEA MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Hull City ile Swansea arasındaki İngiltere Championship maçı, 10 Şubat Cumartesi günü saat 18:00'da Hull'da, KCOM Stadyumu'nda oynanacak. Maçı canlı olarak izlemek isteyenler için henüz bir yayın platformu bilgisi bulunmamaktadır. Hull City - Swansea maçı hangi kanalda yayınlanacağına dair bilgiler güncellendiğinde haberimize eklenecektir.

Emir Ceran
Emir Ceran
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