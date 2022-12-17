Hull City - Sunderland maçı hangi kanalda, yayını yok mu, neden yok? Hull City - Sunderland ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Dünya Kupası'nın bitmesine yakın bazı liglerde maçlar oynanmaya başladı. Bu liglerden birisi de İngiltere Championship oldu. Peki, Hull City - Sunderland maçı hangi kanalda, yayını yok mu, neden yok? Hull City - Sunderland ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...