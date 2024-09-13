Hull City Sheffield maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Hull City Sheffieldgolleri kim attı, canlı maç anlatımı!

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HULL CİTY - SHEFFİELD MAÇI KAÇ KAÇ?

Hull City Sheffield maçı 1-0'lık Sheffieldüstünlüğüyle devam ediyor.

HULL CİTY SHEFFİELD MAÇI CANLI YAYIN

Hull City Sheffield United maçını TV 8 Buçuk'tan ve EXXEN'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

HULL CİTY SHEFFİELD MAÇI SAAT KAÇTA?

Hull City Sheffield United maçı saat 22.00'de başlayacak.

HULL CİTY SHEFFİELD MAÇI NE ZAMAN?

Hull City Sheffield United maçı bu akşam saat 22.00'de oynanacak.

HULL CİTY SHEFFİELD MAÇI HANGİ KANALDA?

Hull City Sheffield United maçı TV 8 Buçuk'tan ve EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak.

HULL CİTY SHEFFİELD MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Hull City Sheffield United maçı Hull'da, KCOM Stadyumu'nda oynanacak.