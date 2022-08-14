Hull City Association Football Club Yorkshire'da 1904 yılında kurulan bir İngiliz futbol kulübüdür. Acun Ilıcalı'nın sahibi oldu Hull City maçları Türkiye'de yakından takip ediliyor. Hull City maçının heyecanına televizyon ekranlarından ortak olmak isteyen futbolseverler Hull City maçları hangi kanalda? Hull City maçı hangi kanalda yayınlanıyor? merak ediyor.

Hull City maçları hangi kanalda? Hull City Association Football Club Yorkshire'da 1904 yılında kurulan bir İngiliz futbol kulübüdür. Acun Ilıcalı'nın sahibi oldu Hull City maçları Türkiye'de yakından takip ediliyor. Hull City maçının heyecanına televizyon ekranlarından ortak olmak isteyen futbolseverler Hull City maçları hangi kanalda? Hull City maçı hangi kanalda yayınlanıyor? merak ediyor. İşte detaylar...

HULL CİTY MAÇLARI HANGİ KANALDA?

Hull City, 202-23 sezonunda EFL Championship'te mücadele edecektir. Championship maçlarının yayıncısı bulunmadığı için Hull City maçları da yayınlanmamaktadır.

HULL CİTY HANGİ LİGDE YER ALIYOR?

Hull City Association Football Club Yorkshire'da 1904 yılında kurulan bir İngiliz futbol kulübüdür. 2021-22 sezonunda EFL Championship'te mücadele edecektir. Kulüp tarihinde kaydedilen en büyük başarı 2014 yılında ulaştıkları FA Cup finalidir.

Kulüp, iç saha maçlarını 25.450 seyirci kapasiteli KCOM Stadyumu'nda oynamaktadır. Maskotlarının bir kaplan olmasından ötürü takımın renkleri kehribar ve siyahtır. 2014-15 sezonunda UEFA Avrupa Ligi play-offlarında mücadele etti.

Hull City, Championship liginde yer alan bir takımdır. English Football League Championship (kısaca Championship ve sponsorluk anlaşmalarınca Sky Bet Championship adlarıyla da anılır), English Football League'in (EFL) en yüksek bölümü ve Premier League'den sonra İngiliz futbol ligi sistemindeki en yüksek ikinci seviye ligdir.

EFL CHAMPİONSHİP NASIL BİR LİG? PREMİER LİG'DEN SONRA MI GELİYOR?

English Football League Championship (kısaca Championship ve sponsorluk anlaşmalarınca Sky Bet Championship adlarıyla da anılır), English Football League'in (EFL) en yüksek bölümü ve Premier League'den sonra İngiliz futbol ligi sistemindeki en yüksek ikinci seviye ligdir. Lig 24 kulübün katılımıyla organize edilir. Her sezon, lig tablosunun en üst iki sırasında yer alan takımlar, otomatik olarak Premier Leagu'e yükselir. Sezonu, 3. ila 6. sırada tamamlayan takımlar, bir play-off turnuvasına katılır ve kazanan takım ilk iki sıradaki takımların ardından Premier League'e yükselir. Lig tablosunun son üç sırasındaki takımlar, sezon sonunda League One'a düşerler.

Daha önce Football League First Division (1992-2004) ve ondan önce Football League Second Division (1892-1992) olarak bilinen organizasyon, 2004-05 sezonunda Football League Championship adını aldı. Ligi kazananlar, Football League Championship kupasını alır. Profesyonel İngiliz futbolunun diğer liglerine benzer şekilde, Galli kulüpler de bu organizasyonda yer alabilmektedir ve bu da Championship'i sınır ötesi bir lig haline getirmektedir.

Championship, en üst seviye olmayan dünyadaki en zengin futbol ligidir ve Avrupa'daki sekizinci en zengin ligdir. 2018-19 sezonunda 20.181 ortalama seyirci sayısıyla, Championship dünyadaki herhangi bir ikinci seviye futbol ligindeki en yüksek maç başına seyirci sayısına sahiptir ve sadece dokuz üst sınıf lig, Championship'ten daha yüksek seyirci ortalamasına sahiptir.

Barnsley, İngiliz futbolunun ikinci seviyesinde diğer takımlardan daha fazla sezon mücadele etti ve 3 Ocak 2011'de Coventry City karşısında elde ettiği 2-1'lik iç saha galibiyeti ile İngiliz futbolunun ikinci seviyesinde 1.000 galibiyet elde eden ilk kulüp oldu. Barnsley ayrıca ikinci seviye futbol liginde (G1028, B747, M1224) 3.000 maç oynayan ilk kulüp. Günümüzde, Derby County ve Nottingham Forest, ligin en uzun süredir mücadele eden takımlarıdır.