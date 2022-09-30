Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City Association Football Club, Yorkshire'da 1904 yılında kurulan bir İngiliz futbol kulübüdür. 2022-23 sezonunda EFL Championship'te mücadele edecektir. Kulüp, iç saha maçlarını 25.450 seyirci kapasiteli KCOM Stadyumu'nda oynamaktadır. Peki, Hull City maçı hangi kanalda? Hull City maçları hangi kanalda yayınlanıyor?

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Hull City maçı hangi kanalda? Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City Association Football Club, Yorkshire'da 1904 yılında kurulan bir İngiliz futbol kulübüdür. 2022-23 sezonunda EFL Championship'te mücadele edecektir. Kulüp, iç saha maçlarını 25.450 seyirci kapasiteli KCOM Stadyumu'nda oynamaktadır. Peki, Hull City maçı hangi kanalda? Hull City maçları hangi kanalda yayınlanıyor? İşte detaylar...

HULL CITY MAÇI HANGİ KANALDA?

Hull City'nin, 2022-23 sezonunda EFL Championship'te edeceği maçlar TV8.5 kanalından canlı olarak yayınlanmaktadır.

HULL CİTY HANGİ LİGDE YER ALIYOR?

Hull City Association Football Club Yorkshire'da 1904 yılında kurulan bir İngiliz futbol kulübüdür. 2021-22 sezonunda EFL Championship'te mücadele edecektir. Kulüp tarihinde kaydedilen en büyük başarı 2014 yılında ulaştıkları FA Cup finalidir.

Kulüp, iç saha maçlarını 25.450 seyirci kapasiteli KCOM Stadyumu'nda oynamaktadır. Maskotlarının bir kaplan olmasından ötürü takımın renkleri kehribar ve siyahtır. 2014-15 sezonunda UEFA Avrupa Ligi play-offlarında mücadele etti.

Hull City, Championship liginde yer alan bir takımdır. English Football League Championship (kısaca Championship ve sponsorluk anlaşmalarınca Sky Bet Championship adlarıyla da anılır), English Football League'in (EFL) en yüksek bölümü ve Premier League'den sonra İngiliz futbol ligi sistemindeki en yüksek ikinci seviye ligdir.