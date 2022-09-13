Acun Ilıcalı'nın sahip olduğu Hull City maçlarını izlemek isteyen futbol severler, Hull City maçı hangi kanalda? 13 Eylül Hull City - Stoke maçı hangi kanalda, maçın yayını yok mu, neden yok? araştırması yapıyor. Bugün Hull City - Stoke maçı var. Peki, Hull City - Stoke maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Hull City Association Football Club Yorkshire'da 1904 yılında kurulan bir İngiliz futbol kulübüdür. Acun Ilıcalı'nın sahibi oldu Hull City maçları Türkiye'de yakından takip ediliyor. Hull City maçı hangi kanalda? 13 Eylül Hull City - Stoke maçı hangi kanalda, maçın yayını yok mu, neden yok?

HULL CİTY MAÇLARI HANGİ KANALDA?

Hull City, 202-23 sezonunda EFL Championship'te mücadele edecektir. Championship maçlarının yayıncısı bulunmadığı için Hull City maçları da yayınlanmamaktadır.

HULL CITY - STOKE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Hull City - Stoke maçı bugün 13 Eylül Salı saat 21:45'te başlayacak.

HULL CITY - STOKE MAÇI HANGİ KANALDA, NEDEN YAYINI YOK?

Hull City - Stoke maçının Türkiye'de yayını bulunmamaktadır. Maçı herhangi bir kanal canlı olarak yayınlamayacak.

HULL CİTY HANGİ LİGDE YER ALIYOR?

Hull City Association Football Club Yorkshire'da 1904 yılında kurulan bir İngiliz futbol kulübüdür. 2021-22 sezonunda EFL Championship'te mücadele edecektir. Kulüp tarihinde kaydedilen en büyük başarı 2014 yılında ulaştıkları FA Cup finalidir.

Kulüp, iç saha maçlarını 25.450 seyirci kapasiteli KCOM Stadyumu'nda oynamaktadır. Maskotlarının bir kaplan olmasından ötürü takımın renkleri kehribar ve siyahtır. 2014-15 sezonunda UEFA Avrupa Ligi play-offlarında mücadele etti.

Hull City, Championship liginde yer alan bir takımdır. English Football League Championship (kısaca Championship ve sponsorluk anlaşmalarınca Sky Bet Championship adlarıyla da anılır), English Football League'in (EFL) en yüksek bölümü ve Premier League'den sonra İngiliz futbol ligi sistemindeki en yüksek ikinci seviye ligdir.