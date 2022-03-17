Hull City Association Football Club Yorkshire'da 1904 yılında kurulan bir İngiliz futbol kulübüdür. 2021-22 sezonunda EFL Championship'te mücadele edecektir. Hull City maçı canlı izle! İngiltere Championship maçları hangi kanalda yayınlanıyor? Hull City maçları nereden izlenir, canlı yayını var mı?

HULL CİTY HANGİ LİGDE?

Hull City Association Football Club Yorkshire'da 1904 yılında kurulan bir İngiliz futbol kulübüdür. 2021-22 sezonunda EFL Championship'te mücadele edecektir.

Kulüp tarihinde kaydedilen en büyük başarı 2014 yılında ulaştıkları FA Cup finalidir.

Kulüp, iç saha maçlarını 25.450 seyirci kapasiteli KCOM Stadyumu'nda oynamaktadır. Maskotlarının bir kaplan olmasından ötürü takımın renkleri kehribar ve siyahtır.

2014-15 sezonunda UEFA Avrupa Ligi play-offlarında mücadele etti.

HULL CİTY MAÇLARI NEREDEN İZLENİR?

Hull City, İngiltere Championship liginde mücadele etmektedir. Ülkemizde İngiltere Championship ligi maçları Beinsports ekranlarında yayınlanmaktadır . Yani Hull City'nin maçlarını Beinsports, Bein Sports Max 2 ekranlarından izleyebilirsiniz.

Ek olarak bazen Hull City maçlarının yayını olmuyor. Örneğin Hull City - Luton Town maçı 19 Mart 2022 Cumartesi tarihinde oynanacak, fakat yayını bulunmamaktadır. Ayrıca bugünkü Coventry - Hull City maçının da yayını ülkemizde yok.

İNGİLTERE CHAMPİONSHİP MAÇLARI HANGİ KANALDA?

İngiltere Championship maçları Beinsports'ta yayınlanmaktadır.

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