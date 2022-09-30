Hull City hangi ligde? Hull City hangi ülkenin liginde? Hull City nerenin takımı? Hull City kimin?
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Acun Ilıcalı'nın yeni takımı Hull City hangi ligde mücadele ediyor merak edildi. Hull City İngiltere'de yer alan bir futbol takımıdır. Çoğu kişi Premier Lig'de olduğunu düşünse de Hull City farklı bir ligde mücadele ediyor. Hull City hangi ligde? Hull City hangi ülkenin liginde? Hull City nerenin takımı? Hull City kimin?
Hull City hangi ligde? Hull City Association Football Club Yorkshire'da 1904 yılında kurulan bir İngiliz futbol kulübüdür. 2021-22 sezonunda EFL Championship'te mücadele edecektir. Futbolseverler ise Hull City hangi ligde sorusu merak ediliyor. Hull City hangi ligde? Hull City hangi ülkenin liginde? Hull City nerenin takımı? Hull City kimin?
HULL CİTY HANGİ LİGDE YER ALIYOR?
Hull City Association Football Club Yorkshire'da 1904 yılında kurulan bir İngiliz futbol kulübüdür. 2021-22 sezonunda EFL Championship'te mücadele edecektir. Kulüp tarihinde kaydedilen en büyük başarı 2014 yılında ulaştıkları FA Cup finalidir.
Kulüp, iç saha maçlarını 25.450 seyirci kapasiteli KCOM Stadyumu'nda oynamaktadır. Maskotlarının bir kaplan olmasından ötürü takımın renkleri kehribar ve siyahtır. 2014-15 sezonunda UEFA Avrupa Ligi play-offlarında mücadele etti.
Hull City, Championship liginde yer alan bir takımdır. English Football League Championship (kısaca Championship ve sponsorluk anlaşmalarınca Sky Bet Championship adlarıyla da anılır), English Football League'in (EFL) en yüksek bölümü ve Premier League'den sonra İngiliz futbol ligi sistemindeki en yüksek ikinci seviye ligdir.
HULL CİTY TAKIM KADROSU
İngiltere : KL : Matt Ingram
İngiltere : DF : Lewie Coyle
Avustralya : DF : Callum Elder
İngiltere : DF : Jacob Greaves
İngiltere : DF : Alfie Jones
İngiltere : OS : Richard Smallwood(Kaptan)
İngiltere : OS : Mallik Wilks
İskoçya : OS : Greg Docherty
İngiltere : FV : Tom Eaves
İngiltere : OS : George Honeyman
İngiltere : OS : Keane Lewis-Potter
İngiltere : DF : Josh Emmanuel
İngiltere : KL : Nathan Baxter (Chelsea U23'den kiralık)
İngiltere : OS : Andy Cannon
İngiltere : OS : Ryan Longman
İrlanda : DF : Sean McLoughlin
İngiltere : OS : George Moncur
İngiltere : OS : Randell Williams
Galler : OS : Matt Smith (Manchester City U23'den kiralık)
İngiltere : DF : Brandon Fleming
İngiltere : FV : Tyler Smith
İngiltere : OS : Tom Huddlestone
İngiltere : DF : Di'Shon Bernard (Manchester United U23'den kiralık)
Kuzey İrlanda : FV : Josh Magennis
İngiltere : KL : Harvey Cartwright