Acun Ilıcalı'nın yeni takımı Hull City hangi ligde mücadele ediyor merak edildi. Hull City İngiltere'de yer alan bir futbol takımıdır. Çoğu kişi Premier Lig'de olduğunu düşünse de Hull City farklı bir ligde mücadele ediyor. Hull City hangi ligde? Hull City hangi ülkenin liginde? Hull City nerenin takımı? Hull City kimin?

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Hull City hangi ligde? Hull City Association Football Club Yorkshire'da 1904 yılında kurulan bir İngiliz futbol kulübüdür. 2021-22 sezonunda EFL Championship'te mücadele edecektir. Futbolseverler ise Hull City hangi ligde sorusu merak ediliyor. Hull City hangi ligde? Hull City hangi ülkenin liginde? Hull City nerenin takımı? Hull City kimin?

HULL CİTY HANGİ LİGDE YER ALIYOR?

Hull City Association Football Club Yorkshire'da 1904 yılında kurulan bir İngiliz futbol kulübüdür. 2021-22 sezonunda EFL Championship'te mücadele edecektir. Kulüp tarihinde kaydedilen en büyük başarı 2014 yılında ulaştıkları FA Cup finalidir.

Kulüp, iç saha maçlarını 25.450 seyirci kapasiteli KCOM Stadyumu'nda oynamaktadır. Maskotlarının bir kaplan olmasından ötürü takımın renkleri kehribar ve siyahtır. 2014-15 sezonunda UEFA Avrupa Ligi play-offlarında mücadele etti.

Hull City, Championship liginde yer alan bir takımdır. English Football League Championship (kısaca Championship ve sponsorluk anlaşmalarınca Sky Bet Championship adlarıyla da anılır), English Football League'in (EFL) en yüksek bölümü ve Premier League'den sonra İngiliz futbol ligi sistemindeki en yüksek ikinci seviye ligdir.

HULL CİTY TAKIM KADROSU

İngiltere : KL : Matt Ingram

İngiltere : DF : Lewie Coyle

Avustralya : DF : Callum Elder

İngiltere : DF : Jacob Greaves

İngiltere : DF : Alfie Jones

İngiltere : OS : Richard Smallwood(Kaptan)

İngiltere : OS : Mallik Wilks

İskoçya : OS : Greg Docherty

İngiltere : FV : Tom Eaves

İngiltere : OS : George Honeyman

İngiltere : OS : Keane Lewis-Potter

İngiltere : DF : Josh Emmanuel

İngiltere : KL : Nathan Baxter (Chelsea U23'den kiralık)

İngiltere : OS : Andy Cannon

İngiltere : OS : Ryan Longman

İrlanda : DF : Sean McLoughlin

İngiltere : OS : George Moncur

İngiltere : OS : Randell Williams

Galler : OS : Matt Smith (Manchester City U23'den kiralık)

İngiltere : DF : Brandon Fleming

İngiltere : FV : Tyler Smith

İngiltere : OS : Tom Huddlestone

İngiltere : DF : Di'Shon Bernard (Manchester United U23'den kiralık)

Kuzey İrlanda : FV : Josh Magennis

İngiltere : KL : Harvey Cartwright