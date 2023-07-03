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Hull City - Galatasaray ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Hull City - Galatasaray şifresiz mi?

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Hazırlık Maçı hedefine ulaşmak isteyen Hull City - Galatasaray bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Hull City - Galatasaray maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, Hull City - Galatasaray maçı ne zaman?

Hazırlık Maçı heyecanla beklenen müsabakada Hull City - Galatasaray karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Hull City - Galatasaray maçı şifresiz mi? Hull City - Galatasaray maçı hakemi kim? Hull City - Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı. Hull City - Galatasaray ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Hull City - Galatasaraymaçı şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…

Hull City ile Galatasaray arasındaki Hazırlık Maçı maçı, TV8 kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.

TV8, Digiturk 28, D Smart 28, Kablo TV 34, Tivibu 31, Turkcell TV+ 29, Vodafone TV 28 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

Hull City-Galatasaray Maçı, 05 Temmuz Çarşamba günü oynanacak.

Hull City-Galatasaray Maçı, saat 19:00 başlayacak.

Hull City ve Galatasaray, karşı karşıya geleceği Hazırlık Maçı maçı, Kocaeli'da, Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Galatasaray Hull City Futbol Gündem Spor Haberler

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