Hull City - Galatasaray maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Hull City - Galatasaray maçı kaç kaç, canlı maç skoru!

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