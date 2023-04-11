Hulki Cevizoğlu nereden aday? sorusu 2023 seçimlerine az zaman kalmasıyla beraber araştırılan sorular arasında yer aldı. Partilerin milletvekili aday listelerini YSK'ya sunmasıyla beraber vatandaşlar milletvekili adaylarını merak etti. Arama motorlarında Hulki Cevizoğlu nereden aday? Hulki Cevizoğlu hangi partiden aday oldu? soruları aratılıyor.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) milletvekili aday listelerini sunmaları için siyasi partilere tanıdığı süre sona erdi. Sürenin dolmasıyla beraber partilerin tamamı aday listesini YSK'ya teslim etti. Son zamanlarda gündemde yer alan isim Hulki Cevizoğlu'nun nereden aday olduğu ise merak konusu oldu. Peki, Hulki Cevizoğlu nereden aday? Hulki Cevizoğlu hangi partiden aday oldu?

HULKİ CEVİZOĞLU NEREDEN ADAY?

İstanbul 1.Bölge 6.sıradan AK Parti milletvekili adayıdır.