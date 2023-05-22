14 Mayıs seçimlerinde AK Parti İstanbul 1. Bölge'den milletvekili seçilen Hulki Cevizoğlu, seçim çalışmaları için gittiği Kadıköy'de vatandaşlar tarafından protesto edildi. Sosyal medya üzerinde birçok kez paylaşılan görüntülerin ardından Hulki Cevizoğlu milletvekili seçildi mi? Sorusu merak edildi. Peki, Hulki Cevizoğlu milletvekili seçildi mi? Hulki Cevizoğlu hangi partiden milletvekili seçildi?

14 Mayıs 2023 Türkiye cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinde AK Parti'den İstanbul 1. Bölge 6. sıradan Hulki Cevizoğlu milletvekili seçildi mi? Soruları gündemde yer almakta olan sorular arasında bulunuyor. Vatandaşlar gündeme gelen görüntülerin ardından Hulki Cevizoğlu milletvekili seçildi mi? Sorusunu internet üzerinde sıklıkla araştırıyor. Peki, Hulki Cevizoğlu milletvekili seçildi mi? Hulki Cevizoğlu hangi partiden milletvekili seçildi?

HULKİ CEVİZOĞLU MİLLETVEKİLİ SEÇİLDİ Mİ?

Hulki Cevizoğlu, 14 Mayıs 2023 Türkiye cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinde AK Parti'den İstanbul 1. Bölge 6. sıradan milletvekili seçildi.

HULKİ CEVİZOĞLU KİMDİR?

Mustafa Hulki Cevizoğlu (d. 1 Mayıs 1958, Giresun), Türk gazeteci, yazar ve televizyon programcısı.

Aslen Tirebolu kökenli olan Cevizoğlu, kendisi ile özdeşleşen Ceviz Kabuğu programı ile birçok ödüle layık görülmüştür.

1980 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde 'Siyaset Bilimi' lisansı ve ardından 'İşletmecilik' yüksek lisansını tamamladı. 2019 yılında Maltepe Üniversitesi'nde Sosyoloji doktorasını tamamladı. 1981'de gazeteciliğe başladığı Hürriyet'te aralıksız 8 yıl çalıştıktan sonra çeşitli basın kuruluşlarında muhabir ve yönetici olarak görev yaptı. 1994'te başladığı Ceviz Kabuğu programına 2 yıllık zorunlu ara vermiştir. Ardından Karadeniz TV'de tekrar başlayan program Ulusal Kanal ve Halk TV'de devam etti. 2020 yılında, Ceviz Kabuğu programının yeni yayın döneminde Halk TV'de devam etmeyeceğini açıkladı. Yeniçağ gazetesinde köşe yazarlığı yapmıştır. Başkent Üniversitesi'nde Sosyoloji bölümünde Sosyal ve Kültürel Antropoloji dersi vermiştir.

Doç. Dr. Hulki Cevizoğlu evli ve 1 çocuk babasıdır.