Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Hulki Cevizoğlu izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Hulki Cevizoğlu kaç yaşında, nereli? Hulki Cevizoğlu hayatı ve biyografisi! Hulki Cevizoğlu kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken Hulki Cevizoğlu hakkında araştırmalar yapılıyor. Hulki Cevizoğlu kimdir? Hulki Cevizoğlu kaç yaşında, nereli? Hulki Cevizoğlu hayatı ve biyografisi!

HULKİ CEVİZOĞLU KİMDİR?

Aslen Tirebolu kökenli olan Cevizoğlu, kendisi ile özdeşleşen Ceviz Kabuğu programı ile birçok ödüle layık görülmüştür.

1980 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde 'Siyaset Bilimi' lisansı ve ardından 'İşletmecilik' yüksek lisansını tamamladı. 2019 yılında Maltepe Üniversitesi'nde Sosyoloji doktorasını tamamladı. 1981'de gazeteciliğe başladığı Hürriyet'te aralıksız 8 yıl çalıştıktan sonra çeşitli basın kuruluşlarında muhabir ve yönetici olarak görev yaptı. 1994'te başladığı Ceviz Kabuğu programına 2 yıllık zorunlu ara vermiştir. Ardından Karadeniz TV'de tekrar başlayan program Ulusal Kanal ve Halk TV'de devam etti. 2020 yılında, Ceviz Kabuğu programının yeni yayın döneminde Halk TV'de devam etmeyeceğini açıkladı. Yeniçağ gazetesinde köşe yazarlığı yapmıştır. Başkent Üniversitesi'nde Sosyoloji bölümünde Sosyal ve Kültürel Antropoloji dersi vermiştir.

Doç. Dr. Hulki Cevizoğlu evli ve 1 çocuk babasıdır.