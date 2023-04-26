2023 seçimlerine az zaman kalmasıyla beraber araştırılan sorular arasında Hulki Cevizoğlu aday mı, nereden aday? sorusu yer aldı. Partilerin milletvekili aday listelerini paylaşmasının ardından siyasi isimlerin hangi partiden aday olduğu araştırıldı. Arama motorlarında Hulki Cevizoğlu aday mı, nereden aday? Hulki Cevizoğlu hangi partiden aday oldu? soruları aratılıyor.

Hulki Cevizoğlu aday mı, nereden aday? sorusu gündemde yer alıyor. 14 Mayıs seçimlerine çok kısa zaman kalması üzerine vatandaşlar siyasi isimlerin hangi partiden aday olduğunu arama motorlarında araştırıyor. Son zamanlarda gündemde yer alan isim Hulki Cevizoğlu'nun nereden aday olduğu ise merak konusu oldu. Peki, Hulki Cevizoğlu aday mı, nereden aday? Hulki Cevizoğlu hangi partiden aday oldu?

HULKİ CEVİZOĞLU ADAY MI, NEREDEN ADAY?

İstanbul 1.Bölge 6.sıradan AK Parti milletvekili adayıdır.

HULKİ CEVİZOĞLU KİMDİR?

Mustafa Hulki Cevizoğlu (d. 1 Mayıs 1958, Giresun), Türk gazeteci, yazar ve televizyon programcısı.

Hulki Cevizoğlu hayatı

Aslen Tirebolu kökenli olan Cevizoğlu, kendisi ile özdeşleşen Ceviz Kabuğu programı ile birçok ödüle layık görülmüştür.

1980 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde 'Siyaset Bilimi' lisansı ve ardından 'İşletmecilik' yüksek lisansını tamamladı. 2019 yılında Maltepe Üniversitesi'nde Sosyoloji doktorasını tamamladı. 1981'de gazeteciliğe başladığı Hürriyet'te aralıksız 8 yıl çalıştıktan sonra çeşitli basın kuruluşlarında muhabir ve yönetici olarak görev yaptı. 1994'te başladığı Ceviz Kabuğu programına 2 yıllık zorunlu ara vermiştir. Ardından Karadeniz TV'de tekrar başlayan program Ulusal Kanal ve Halk TV'de devam etti. 2020 yılında, Ceviz Kabuğu programının yeni yayın döneminde Halk TV'de devam etmeyeceğini açıkladı. Yeniçağ gazetesinde köşe yazarlığı yapmıştır. Başkent Üniversitesi'nde Sosyoloji bölümünde Sosyal ve Kültürel Antropoloji dersi vermiştir

Hulki Cevizoğlu Özel hayatı

Doç. Dr. Hulki Cevizoğlu evli ve 1 çocuk babasıdır.

Siyasi kariyeri

22 Temmuz 2007 Türkiye genel seçimlerinde Ankara 1. Bölge'den bağımsız milletvekili adayı olmuş fakat seçilememiştir. 23 Kasım 2009 tarihinde Demokratik Sol Halk Partisi (DSHP) Kurucu Genel Başkanı oldu, ancak görevinden 39 gün sonra 13 Ocak 2010'da istifa etti.

Hulki Cevizoğlu, 2011 Türkiye genel seçimlerinde Ankara 1. Bölge'den bağımsız milletvekili adayı oldu. Cevizoğlu, bu seçimlerde adaylık için önce CHP'ye başvurmuş ancak listeye alınmamıştı. Haziran 2015 genel seçimlerinde ise Vatan Partisi'nden İzmir 1. Bölge'den milletvekili adayı oldu.

Ödülleri

Verilen ödüller arasında Hulki Cevizoğlu'nun kabul ettiği bazı ödüller: