Hulki Cevizoğlu aday mı, nereden aday? Hulki Cevizoğlu hangi partiden aday oldu?
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2023 seçimlerine az zaman kalmasıyla beraber araştırılan sorular arasında Hulki Cevizoğlu aday mı, nereden aday? sorusu yer aldı. Partilerin milletvekili aday listelerini paylaşmasının ardından siyasi isimlerin hangi partiden aday olduğu araştırıldı. Arama motorlarında Hulki Cevizoğlu aday mı, nereden aday? Hulki Cevizoğlu hangi partiden aday oldu? soruları aratılıyor.
Hulki Cevizoğlu aday mı, nereden aday? sorusu gündemde yer alıyor. 14 Mayıs seçimlerine çok kısa zaman kalması üzerine vatandaşlar siyasi isimlerin hangi partiden aday olduğunu arama motorlarında araştırıyor. Son zamanlarda gündemde yer alan isim Hulki Cevizoğlu'nun nereden aday olduğu ise merak konusu oldu. Peki, Hulki Cevizoğlu aday mı, nereden aday? Hulki Cevizoğlu hangi partiden aday oldu?
HULKİ CEVİZOĞLU ADAY MI, NEREDEN ADAY?
İstanbul 1.Bölge 6.sıradan AK Parti milletvekili adayıdır.
HULKİ CEVİZOĞLU KİMDİR?
Mustafa Hulki Cevizoğlu (d. 1 Mayıs 1958, Giresun), Türk gazeteci, yazar ve televizyon programcısı.
Hulki Cevizoğlu hayatı
Aslen Tirebolu kökenli olan Cevizoğlu, kendisi ile özdeşleşen Ceviz Kabuğu programı ile birçok ödüle layık görülmüştür.
1980 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde 'Siyaset Bilimi' lisansı ve ardından 'İşletmecilik' yüksek lisansını tamamladı. 2019 yılında Maltepe Üniversitesi'nde Sosyoloji doktorasını tamamladı. 1981'de gazeteciliğe başladığı Hürriyet'te aralıksız 8 yıl çalıştıktan sonra çeşitli basın kuruluşlarında muhabir ve yönetici olarak görev yaptı. 1994'te başladığı Ceviz Kabuğu programına 2 yıllık zorunlu ara vermiştir. Ardından Karadeniz TV'de tekrar başlayan program Ulusal Kanal ve Halk TV'de devam etti. 2020 yılında, Ceviz Kabuğu programının yeni yayın döneminde Halk TV'de devam etmeyeceğini açıkladı. Yeniçağ gazetesinde köşe yazarlığı yapmıştır. Başkent Üniversitesi'nde Sosyoloji bölümünde Sosyal ve Kültürel Antropoloji dersi vermiştir
Hulki Cevizoğlu Özel hayatı
Doç. Dr. Hulki Cevizoğlu evli ve 1 çocuk babasıdır.
Siyasi kariyeri
22 Temmuz 2007 Türkiye genel seçimlerinde Ankara 1. Bölge'den bağımsız milletvekili adayı olmuş fakat seçilememiştir. 23 Kasım 2009 tarihinde Demokratik Sol Halk Partisi (DSHP) Kurucu Genel Başkanı oldu, ancak görevinden 39 gün sonra 13 Ocak 2010'da istifa etti.
Hulki Cevizoğlu, 2011 Türkiye genel seçimlerinde Ankara 1. Bölge'den bağımsız milletvekili adayı oldu. Cevizoğlu, bu seçimlerde adaylık için önce CHP'ye başvurmuş ancak listeye alınmamıştı. Haziran 2015 genel seçimlerinde ise Vatan Partisi'nden İzmir 1. Bölge'den milletvekili adayı oldu.
Ödülleri
Verilen ödüller arasında Hulki Cevizoğlu'nun kabul ettiği bazı ödüller:
- En İyi Gazeteci Ödülü (Rumeli Dernekleri Federasyonu, Best of Rumeli ödülleri) - 2019
- TV Haber Programı Dalında "Yılın Yıldızı" (Yıldız Teknik Üniversitesi-2006)
- Yılın İlkeli ve Onurlu Gazetecisi Ödülü (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi.-2005)
- En İyi Tartışma Programı Ödülü (Kabataş Erkek Lisesi)
- 2005 Yılı Televizyon Program Yapımcısı Ödülü (Türk Ocakları Tekirdağ Şb.-2005)
- En Başarılı Tartışma Programı Ödülü (Gaziosmanpaşa Üniversitesi-2005)
- Mülkiyeliler Onur Ödülü (A. Üni. SBF.-2005); Yılın Köşe Yazarı (İnönü Üniversitesi-2005)
- Toplumsal Sorumluluk Medya Başarı Ödülü (Fırat Üniversitesi-2005)
- Yılın Kemalist TV. Programı (Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi-2005)
- Yılın En İyi Tartışma Programı (Özel Radyo ve Televizyon Yayıncıları Derneği-2005)
- Yılın Kuvacısı (internetajans.com-2004)
- En Başarılı Ulusal Tartışma Programı (Türkiye Kamu-Sen Giresun Şb.-2004)
- Yılın Tartışma Programı (İstek Bilge Kağan Okulları-2004)
- Tv Haber Programı Dalında Yılın Sembolü (Özel Sembol İ.Ö.O.-2004)
- İlkeli Gazeteci Ödülü (Sivas Cumhuriyet Üni. Atatürkçü Düşünce ve Türk Dili Toplulukları-2004)
- En İyi Tartışma Programı (KKTC Girne Amerikan Üni.-2004)
- En Beğenilen Tartışma Programı (Maltepe Üniversitesi-2004); En İyi Tartışma Programcısı (Türk Ocakları Trabzon Şb.-2004)
- En İyi Tartışma Programcısı (13 İletişim Fakültesi Dekanının Özel Ödülü-2004) (Türkiye'de İlk)
- En İyi Tartışma Programı (Polis Akademisi-2004)
- En İyi Tartışma Programı (Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Topluluğu-2004)
- Yılın Atatürkçüsü (Atatürkçü Düşünce Derneği, D. Şb.-2004)
- Yılın TV Programı (Niğde Üniversitesi-2004)
- Yılın Tartışma Programı (Türk Eğitim-Sen-2004)
- Yılın En İyi Tartışma Programı (Özel Radyo ve Televizyon Yayıncıları Derneği-2004)
- En Beğenilen TV. Program Yapımcısı (Karadeniz Teknik Üniversitesi. İşletme ve Ekonomi Kulübü-2003)
- Yılın Tartışma Programı (İstanbul Üniversitesi. Diplomasi Kulübü-2003)
- En İyi Haber Programcısı (Gazi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Araştırma Topluluğu-2003)
- Ulusal Televizyon Açık Oturum ve Söyleşi dalında 2002 Yılının En Başarılı İletişimcisi (Selçuk Üniversitesi. İletişim Fakültesi-2003)
- Basın Onur Ödülü (Cumhuriyetçi Gençlik Platformu-2003)
- Ziyad Nemli Büyük Ödülü (Trabzon Gazeteciler Cemiyeti-2003)
- Türk Dünyası'na Hizmet Ödülü (Türk Dünyası Yazarlar ve Sanatçılar Vakfı-TÜRKSAV-2003)
- En Çok İzlenen Tartışma Programı (H.Ü. Bes. ve Diy. Kulübü-2002)
- En Beğenilen TV Program Yapımcısı (B.Ü. İşletme ve Ekonomi Kulübü-2002)
- Yılın En İyi Araştırma Programı (İ.Ü. Bilgisayar Kulübü-2002)
- Açık Oturum Dalında 2001 Yılının En Başarılı İletişimcisi (Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi-2002)
- 2002 Karaman Türk Dili Ödülü (Karaman Valiliği-2002)
- En İyi Haber ve Tartışma Programı (A.Ü. Hukuk Fakültesi Birleşik Hukukçular Kulübü-2002)
- Medyanın En İyileri, 2001 Yılı En İyi Tartışma Programı (Özel Radyo ve Televizyon Yayıncıları Derneği-2002)
- En Beğenilen Tartışma Programı (Marmara Üniversitesi. İletişim Fakültesi-2001)
- Araştırma dalında 2000 Yılının Bilişimcisi (İ.Ü. Bilgisayar Kulübü-2001)
- Başarı Ödülü (Aydın Gaz.Cem.-2001); Türk Kültürüne ve Sosyal Hayatına Hizmet Eden TV Prog. Ödülü (Türk Ocakları-2000)
- Televizyon Söyleşi dalında 1999'un Başarılı İletişimcisi (İ.Ü. İletişim Fakültesi-1999)
- Gazetecilik dalında Yılın Altın Adamı Ödülü (Anadolu Basın Birliği-1999)
- Televizyon Söyleşi dalında 1998'in Başarılı İletişimcisi (İ.Ü.İletişim Fakültesi-1998)
- 1998 Sedat Simavi Televizyon Ödülü (Türkiye Gazeteciler Cemiyeti-1999)
- Medyada Hoşgörü Ödülü (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi-1998)
- Televizyon Söyleşi dalında 1997'nin Başarılı İletişimcisi (İ.Ü. İletişim Fakültesi-1997)
- Yılın Gazetecisi (Gazeteciler Cemiyeti-1997) (Tüm Medya içinde yalnızca tek kişiye verilen ödül)
- Jüri Özel Ödülü (Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti.-1997)
- TV Tartışma dalında Yılın Televizyoncusu (T.Yazarlar Birliği-1997)
- Cengiz Polatkan Ödülü (RTGD-1997)
- Haber dalında Yılın Gazetecisi (ÇGD-1987); Haber dalında Yılın Gazetecisi (Çağdaş Gazeteciler Derneği-1986)