Hulki Cevizoğlu aday mı? 2023 Hulki Cevizoğlu nereden, hangi partiden aday?

14 Mayıs seçimlerine kısa süre kala merak edilenler oldukça fazla. Vatandaşların gündeminde yer alan seçim ile ilgili merak edilenler arasında ise Hulki Cevizoğlu aday mı? 2023 Hulki Cevizoğlu milletvekili adayı mı soruları yer alıyor. Peki, Hulki Cevizoğlu aday mı? 2023 Hulki Cevizoğlu milletvekili adayı mı? İşte detaylar...