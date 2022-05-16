Hulk öldü mü? Hulk'a ne oldu? Hulk yaşıyor mu? - Haberler

33 yaşındaki Meksikalı futbolcu Antonio "Hulk" Salazar, terk edilmiş bir otomobil içinde yanmış halde ölü bulundu. Ünlü futbolcu, kuvvetinden dolayı çizgi roman kahramanı "Hulk" lakabını almıştı.

HULK ÖLDÜ MÜ?

Bölge polisinin yaptığı açıklamaya göre; Periferico Nuevo'da baraj yakınlarında terk edilmiş beyaz bir araç olduğu yönündeki ihbar üzerine olay yerine giden memurlar aracın içinde cesedi buldu. Yapılan ilk incelemelerin ardından cesedin Antonio 'Hulk' Salazar'a ait olduğu anlaşıldı.

Forvet mevkiinde oynayan Salazar, futbola 2007 yılında Chivas Guadalajara forması altında başladı. 7 Şubat 1989 doğumlu olan futbolcu kuvvetinden dolayı "Hulk" lakabını almıştı.

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