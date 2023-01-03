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Hulk geldi mi? Adana Demirspor Hulk'u transfer etti mi?

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Hulk geldi mi? Adana Demirspor Hulk'u transfer etti mi?

Mario Balotelli'nin takımdan ayrılmasının ardından hücumda star bir golcüyü kadrosuna katmak isteyen Adana Demirspor, Brezilyalı golcü Hulk'u gündemine almıştı. Mavi Şimşekler'in başkanı Murat Sancak'tan bu transfere ilişkin esprili bir paylaşım geldi. Peki, Hulk geldi mi? Adana Demirspor Hulk'u transfer etti mi?

Hulk, Adana Demirspor'a imza attı mı? Murat Sancak'ın paylaşımı sosyal medyayı yıktıHulk, Adana Demirspor'a imza attı mı? Murat Sancak'ın paylaşımı sosyal medyayı yıktı

Adana Demirspor'un Brezilyalı golcü Hulk ve kulübü Atletico Mineiro ile her konuda anlaşmaya vardığı haberlerinin çıkmasının ardından Mavi Şimşekler'in başkanı Murat Sancak esprili bir açıklamada bulundu. Sancak, Hulk transferinin bittiği yönündeki paylaşıma, "Benim niye haberim yok acaba bittiğinden." yorumunu yaptı.

ADANA DEMİRSPOR HULK'U TRANSFER ETTİ Mİ?

Adana Demirspor'un Brezilyalı futbolcu Hulk ve kulübü Atletico Mineiro ile her konuda anlaşmaya vardığı haberi kısa sürede gündem oldu. Bunun üzerine Demirspor Başkanı Murat Sancak, Hulk transferinin bittiği yönündeki bir paylaşıma, "Benim niye bittiğinden haberim yok." yorumunu yaptı.

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Adana Demirspor Gündem Haberler

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