Adana Demirspor, Süper Lig'e damga vuracak bir transfer için daha harekete geçtiği biliniyordu. Duyulan haberlerin ardından birçok futbolsever Hulk Adana Demirspor'a mı geliyor? Sorusunu merak ediyor. Peki, Hulk Adana Demirspor'a mı geliyor? Hulk Adana Demirspor'a gelecek?

Yaptığı sansasyonel transferlerle büyük ses getiren Adana Demirspor, yine büyük bir bomba patlatmaya hazırlanıyor. Süper Lig'de bu sezon fırtınalar estiren Mavi Şimşekler'in Brezilyalı dünyaca ünlü futbolcu Hulk'u kadrosuna katacağı öne sürüldü ve Hulk Adana Demirspor'a mı geliyor? Tartışmaları başladı. Peki, Hulk Adana Demirspor'a mı geliyor? Hulk Adana Demirspor'a gelecek?

HULK ADANA DEMİRSPOR'A MI GELİYOR?

Radyospor'da Salim Manav'ın canlı yayın konuğu olan teknik direktör Mehmet Altıparmak, Adana Demirspor'un Hulk transferini bitirmeye çok yakın olduğunu söyledi. Altıparmak yaptığı açıklamada, "Tabii ki Yunus Akgün başarılı olur ancak Adana Demirspor'un hedefindeki isim başka. O isim de yıldız futbolcu Hulk. Adana Demirspor'un bu transferde son aşamada olduğunu duydum. Sayın Başkan Murat Sancak ve ekibi güzel işlere imza atıyorlar." dedi.