Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde 1 Ağustos'ta başlayan süreç devam ederken bugün ikinci toplantı gerçekleştirildi. Arama motorlarında ise Hükümetin memur zam teklifi ne kadar oldu? Son dakika! Memura ne kadar zam yapılacak? soruları araştırıldı.

Memurların merakla beklediği toplu sözleşme görüşmelerinde ikinci toplantı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapıldı. Memurların gözü ise toplantıda çıkan zam teklifinde. Peki, Hükümetin memur zam teklifi ne kadar oldu? Son dakika! Memura ne kadar zam yapılacak?

HÜKÜMETİN MEMUR ZAM TEKLİFİ NE KADAR OLDU?

Hükümet, memur ve memur emeklilerine toplu sözleşme zammı için teklifini sundu. 2 yıl için yüzde 110 zam isteyen memurlara, 2024'te yüzde 14+9, 2025'te ise yüzde 6+5 olmak üzere toplamda yüzde 35 zam teklif edildi.

Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde taraflar ikinci kez bir araya geldi. Toplantı öncesi açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kamu İşveren Heyeti'nin ilk zam teklifini duyurdu. 2 yıl için toplamda yüzde 110 zam isteyen memurlara, toplamda yüzde 35 zam teklif edildi.

HÜKÜMETİN TEKLİFİNİN İÇERİĞİ

Hükümet, memur ve memur emeklilerine 2024'ün ilk 6 ayı için yüzde 14, ikinci 6 ayı için yüzde 9, 2025'in ilk 6 ayı için yüzde 6, ikinci 6 ayı için ise yüzde 5 zam önerdi.