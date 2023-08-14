Hükümet zam teklifi yaptı! 2023 toplu sözleşme zam oranları nedir? Memur- Sen zam teklifi belli oldu mu?

Hükümet, memur ve memur emeklilerine toplu sözleşme zammı için teklifini sundu. Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği zam teklifi ile ilgili 2023 toplu sözleşme zam oranları nedir? Memur- Sen zam teklifi belli oldu mu? soruları aratıldı.

Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde taraflar ikinci kez bir araya geldi. Toplantı öncesi açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kamu İşveren Heyeti'nin ilk zam teklifini duyurdu. Peki, 2023 toplu sözleşme zam oranları nedir? Memur- Sen zam teklifi belli oldu mu?

2023 TOPLU SÖZLEŞME ZAM ORANLARI NEDİR?

Hükümet, memur ve memur emeklilerine toplu sözleşme zammı için teklifini sundu. 2 yıl için yüzde 110 zam isteyen memurlara, 2024'te yüzde 14+9, 2025'te ise yüzde 6+5 olmak üzere toplamda yüzde 35 zam teklif edildi.

"OCAK 2025'TE YÜZDE 25 ENFLASYON FARKI ÖNGÖRÜYORUZ"

Zam teklifini açıklayan Bakan Işıkhan, "Bilindiği gibi 2023 Ocak ayında kamu görevlerine yüzde 30 artış yaptık. Ayrıca Temmuz ayında 8077 lira seyyanen zam yaparak en düşük Memur maaşını 22 bin 17 liraya yükselttik. Gerek Ocak gerekse Temmuz'daki artışların enflasyon farkı alınmadan ilave refah payı olarak verildiğini vurgulamak isterim. Kamu görevlilerine Ocak 2024'te yüzde 25 oranında enflasyon farkı vereceğimizi öngörüyoruz. 2023 zammından ilave refah farkından verileceğini kaynaklandığını belirtmek isterim. 2024 yılında ilk 6 ay içinde yüzde 10 sonraki 6 ay için yüzde 10 artacağını imza altına almıştık." dedi.

"2024'TE KÜMÜLATİF ARTIŞ YÜZDE 54'ÜN ÜZERİNDE OLACAK"

Işıkhan sözlerini şöyle sürdürdü: "Biraz sonra açıklayacağım 2024 zam tekliflerini bu çerçeve içinde değerlendirilmesini ifade etmek istiyorum. 2024-2025 toplu sözleşmeleri çerçevesinde kamu işveren heyeti olarak 2024 yılı ilk 6 ay için 14, ikinci 6 ay için 9, 2025 ilk 6 ay için 6, ikinci alı 5 olarak teklifimizi açıklıyorum. 2024 Ocak ayında enflasyonu dikkate aldığımızda yüzde 42'yi bulan artış öngörülmüştür. 2024'ün ikinci altı aylık dönemde kümülatif artış yüzde 54'ün üzerinde olacaktır. Temennimiz odur ki, paydaşlar da uzlaşı içinde imzalayalım. Kamu çalışanlarımız için pek çok kazanımı içeren uzlaşma sağlayacak maddelerimizin olduğunu vurgulamak isterim. Yetkili sendika temsilcilerine ve bürokratlara teşekkür ediyorum."