Hükümet memur zam teklifi nedir? MEMUR ZAM PAZARLIĞI SON DAKİKA! 2023 Memur ve emekli zammı ne kadar?

Hükümet, memur ve emekliler için 2023 yılında yapılacak zam teklifini açıkladı. Peki, bu zam oranı ne kadar oldu? Memur ve emeklileri yakından ilgilendiren bu son dakika gelişmesi, zamların ne kadar olacağı konusunda merak uyandırdı. İşte detaylar...

Memur ve memur emeklilerine yapılacak zam oranı için toplu iş sözleşmeleri toplantısı 3.kez gerçekleştirildi. Hükümet, memur ve memur emeklilerine toplu sözleşme zammı için yeni teklifini sundu. Geçen toplantıda hükümetin zam oranı memur emeklileri tarafından beğenilmemişti. Hükümetin yeni zam teklifi merak konusu oldu. Peki, Hükümet memur zam teklifi nedir? 2023 Memur ve emekli zammı ne kadar? Detaylar haberimizde...

HÜKÜMET MEMUR ZAM TEKLİFİ NEDİR?

2 yıl için yüzde 110 zam isteyen memurlara, 2024'te yüzde 15+10, 2025'te ise yüzde 6+5 olmak üzere toplamda yüzde 36 zam teklif edildi. Kamu işvereninin hafta başında verdiği ilk teklif ise 2024'te yüzde 14+9, 2025'te ise yüzde 6+5 idi.

İLK TEKLİF İLE FARK YÜZDE 2

Hükümetin ilk teklifi ise 2024'te ilk 6 ay için yüzde 14, ikinci 6 ay için yüzde 9, 2025'te ilk 6 ay için yüzde 6, ikinci 6 ay için yüzde 5 olmuştu. İlk teklif ile ikinci teklif arasındaki fark yüzde 2 oldu.

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MEMURLAR NE KADAR ZAM İSTİYOR?

Memur-Sen, 2024 için 3'er aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 3 ayda yüzde 35, ikinci 3 ayda yüzde 10, üçüncü 3 ayda yüzde 15, dördüncü 3 ayda yüzde 10 artış olmak üzere toplamda yüzde 70 zam istiyor.

Konfederasyon, 2025 için ise 6'şar aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 6 ayda yüzde 25 ve ikinci 6 ayda yüzde 15 olmak üzere toplamda yüzde 40 zam talep ediyor.