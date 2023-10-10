Hükümet Kadın nerede çekildi? Hükümet Kadın filmi ne zaman yayınlandı? Hükümet Kadın konusu nedir, oyuncuları kimlerdir?
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Hükümet Kadın 2 filmi beyaz perdenin ardından televizyonda seyircilerle buluşuyor. Başrollerinde Demet Akbağ, Sermiyan Midyat ve Ercan Kesal'ın yer aldığı Hükümet Kadın 2 filmi 1949 yılında geçen seçim rekabetini anlatıyor. Peki, Hükümet Kadın ne zaman çekildi? Hükümet Kadın nerede çekildi? Hükümet Kadın oyuncuları kimler? Hükümet Kadın 2 konusu nedir? Hükümet Kadın oyuncuları kimler?
Hükümet Kadın ne zaman çekildi? Hükümet Kadın nerede çekildi? sorularının yanıtı merak edildi. Hükümet Kadın 2 filmi beyaz perdenin ardından televizyonda seyircilerle buluşuyor. Başrollerinde Demet Akbağ, Sermiyan Midyat ve Ercan Kesal'ın yer aldığı Hükümet Kadın 2 filmi 1949 yılında geçen seçim rekabetini anlatıyor. Peki, Hükümet Kadın 2 filmi nerede çekildi, oyuncuları kimler? Hükümet Kadın 2 konusu nedir? Hükümet Kadın oyuncuları kimler? Hükümet Kadın nerede çekildi? Hükümet Kadın filmi ne zaman çıktı? Hükümet Kadın konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? İşte detaylar haberimizde…
Film, Güney Doğu Anadolu bölgesinde yer alan Mardin'in Midyat köyünde çekilmiştir.
Sekiz çocuk annesi, okuma yazma bilmeyen ve politikayla ilgilenmeyen Midyatlı bir kadın olan Xate'nin (Demet Akbağ) kocası Aziz Veysel (Ercan Kesal) Midyat Belediye Başkanıdır. Aziz Veysel'in ani ölümü üzerine başkanlık koltuğunu devralan Xate'nin başına hem komik hem de duygusal olaylar gelecektir. Xate'nin kocası bir gün trafik kazasında hayatını kaybedince başkanlık koltuğuna Xate oturur. Ve kocasından kendisine yadigar kalan büyük bir projeyi yerine getirmek için yemin içer: İlçeyi ne pahasına olursa olsun suya kavuşturmak. İlçeyi suya ve elektriğe kavuşturur fakat 27 Mayıs Darbesi olur ve ilçenin suyu kesilir. Bir gün kızını evlendirir ama kızını evlendirdiği saatlerde kalp krizi geçirir ölür.
Demet Akbağ - Xate Nuroğlu
Sermiyan Midyat - Faruk Doğu
Mahir İpek - İkram
Gülhan Tekin - Fehime Doğu
Burcu Gönder - Güle Nuroğlu
Ercan Kesal - Aziz Veysel Nuroğlu
Nazmi Kırık - Ferhat
Cezmi Baskın - Eşekçi Feyzullah
Ayberk Atilla - Şeyhmuz
Sarp Aydınoğlu - Ögretmen
Bülent Çolak - Baran Nuroğlu
Olgun Toker - Adnan Nuroğlu
Haki Biçici - Behçet
Renan Bilek - Müfettiş Tuğrul
Kemal Uçar - Komutan Celal