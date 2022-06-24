Hükümet Kadın ne zaman çekildi? Hükümet Kadın nerede çekildi? sorularının yanıtı merak edildi. Hükümet Kadın 2 filmi beyaz perdenin ardından televizyonda seyircilerle buluşuyor. Başrollerinde Demet Akbağ, Sermiyan Midyat ve Ercan Kesal'ın yer aldığı Hükümet Kadın 2 filmi 1949 yılında geçen seçim rekabetini anlatıyor. Peki, Hükümet Kadın 2 filmi nerede çekildi, oyuncuları kimler? Hükümet Kadın 2 konusu nedir? Hükümet Kadın oyuncuları kimler? Hükümet Kadın nerede çekildi? Hükümet Kadın filmi ne zaman çıktı? Hükümet Kadın konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? İşte detaylar haberimizde…

HÜKÜMET KADIN NEREDE ÇEKİLDİ?

Film, Güney Doğu Anadolu bölgesinde yer alan Mardin'in Midyat köyünde çekilmiştir.

HÜKÜMET KADIN KONUSU NEDİR?

Sekiz çocuk annesi, okuma yazma bilmeyen ve politikayla ilgilenmeyen Midyatlı bir kadın olan Xate'nin (Demet Akbağ) kocası Aziz Veysel (Ercan Kesal) Midyat Belediye Başkanıdır. Aziz Veysel'in ani ölümü üzerine başkanlık koltuğunu devralan Xate'nin başına hem komik hem de duygusal olaylar gelecektir. Xate'nin kocası bir gün trafik kazasında hayatını kaybedince başkanlık koltuğuna Xate oturur. Ve kocasından kendisine yadigar kalan büyük bir projeyi yerine getirmek için yemin içer: İlçeyi ne pahasına olursa olsun suya kavuşturmak. İlçeyi suya ve elektriğe kavuşturur fakat 27 Mayıs Darbesi olur ve ilçenin suyu kesilir. Bir gün kızını evlendirir ama kızını evlendirdiği saatlerde kalp krizi geçirir ölür.

HÜKÜMET KADIN OYUNCU KADROSU

Demet Akbağ - Xate Nuroğlu

Sermiyan Midyat - Faruk Doğu

Mahir İpek - İkram

Gülhan Tekin - Fehime Doğu

Burcu Gönder - Güle Nuroğlu

Ercan Kesal - Aziz Veysel Nuroğlu

Nazmi Kırık - Ferhat

Cezmi Baskın - Eşekçi Feyzullah

Ayberk Atilla - Şeyhmuz

Sarp Aydınoğlu - Ögretmen

Bülent Çolak - Baran Nuroğlu

Olgun Toker - Adnan Nuroğlu

Haki Biçici - Behçet

Renan Bilek - Müfettiş Tuğrul

Kemal Uçar - Komutan Celal

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