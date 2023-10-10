Bugün gösterimde olan Hükümet Kadın filmi merak ediliyor. "Hükümet Kadın ne zaman, kaç yılında çekildi, oyuncuları kimlerdir?" Araştırılıyor. "Hükümet Kadın" filmi, Türkiye'de 2013 yılında çekilmiştir. Film, Türkiye'nin ilk kadın belediye başkanı olmaya çalışan bir kadının hikayesini anlatır. Peki, HÜKÜMET KADIN filmi nerede, hangi kanalda? İşte detaylar…

HÜKÜMET KADIN filmi nerede, hangi kanalda? Hükümet Kadın ne zaman, kaç yılında çekildi, oyuncuları kimlerdir?

Film, Türk televizyonlarında sık sık gösterilen bir yapımdır ve genellikle ulusal kanallarda veya Türk televizyon kanallarının film gösterimlerinde rastlayabilirsiniz. Peki, HÜKÜMET KADIN filmi nerede, hangi kanalda? Hükümet Kadın ne zaman, kaç yılında çekildi, oyuncuları kimlerdir? İşte detaylar…

HÜKÜMET KADIN FİLMİ NEREDE, HANGİ KANALDA?

Hükümet Kadın filmi şu anda televizyon yayınlanıyor. Sevilen film Star TV ekranlarında yayınlanıyor. Film aynı zamanda Apple TV'de de bulunuyor.

HÜKÜMET KADIN NE ZAMAN, KAÇ YILINDA ÇEKİLDİ, OYUNCULARI KİMLERDİR?

"Hükümet Kadın" filminin 7 yıl öncesinde, iki kere ikinin pek bir şey yapmadığı, kitapların, gazetelerin hüküm giydiği, yasaklı yıllardayız. Tek gerçek var: Sandık. Midyat Belediye Başkanlığı seçimleri tam gaz iki rakip arasında geçmektedir. Bir tarafta "İhtiyacınız ihtiyacımızdır" diyen, yeri geldiğinde kendine bile yalan söyleyebilen Faruk, diğer yanda Aziz Veysel ve en büyük yardımcısı okuması yazması olmayan karısı Xate.

Kasabanın gündemine bomba gibi erken seçimin düşmesi ile her şey karışır, kahkaha zirve yapar! Bu filmde de yazar ve yönetmen koltuğunda oturan Sermiyan Midyat ile Xate'yi beyazperdenin unutulmaz karakterlerinden biri haline getiren Demet Akbağ'ın ikinci buluşması ile izleyiciler Midyat'ta kahkahalarla dolu bir seçime katılıyor.

Film 2013 yılında çekilmiştir ve 1 saat 44 dakika uzunluğundadır.

HÜKÜMET KADIN OYUNCULARI

Demet Akbağ - Xate

Sermiyan Midyat - Faruk

Mahir İpek - Ikram

Gülhan Tekin - Fehime

Burcu Gönder - Güle

Ercan Kesal - Aziz Veysel

Nazmi Kırık – Ferhat

HÜKÜMET KADIN FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Film, Güneydoğu Anadolu bölgesinde yer alan Mardin'in Midyat köyünde çekilmiştir.