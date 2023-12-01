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Hukukçu Remzi Ümit Atay: "İktidarın Tek Taşla İki Kuş Vurmasına İzin Vermeyeceğiz"

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Hukukçu Remzi Ümit Atay, anayasa değişikliği ve cumhurbaşkanı seçimindeki 50+1 şartının kaldırılması önerisine ilişkin, “iktidarın tek taşla iki kuş vurmasına, hem 50+1 ve anayasayı değiştirmesine hem de var olan gündemi askıya almasına izin vermeyeceğiz” dedi.

Hukukçu Remzi Ümit Atay, anayasa değişikliği ve cumhurbaşkanı seçimindeki 50+1 şartının kaldırılması önerisine ilişkin, "iktidarın tek taşla iki kuş vurmasına, hem 50+1 ve anayasayı değiştirmesine hem de var olan gündemi askıya almasına izin vermeyeceğiz" dedi.

Hukukçu Remzi Ümit Atay, iktidarın gündeme getirdiği anayasa değişikliği ve 50+1 tartışmasını değerlendirdi. İktidarın gündeme getirdiği Anayasa değişikliği ve 50+1 tartışmalarına yönelik açıklamada bulunan Hukukçu Remzi Ümit Atay, "Cumhur İttifakı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın planının farkındayız" diyen Atay, vatandaş temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamayacak durumdayken ortaya atılan 50+1'i 'suni gündem' olarak yorumladı ve bunun hukuki bir skandal olduğunu savundu.

Yargıtay'ın beş üyesinin Anayasa'yı yok sayması ve Anayasa Mahkemesi (AYM) üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmasıyla başlayan süreci hatırlatan Atay, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar'ın 6 Ekim'de Hakimler ve Savcılar Kurulu'na gönderdiği şikayet mektubuna da değindi.

"SONUÇ ÇOK AÇIK"

Son dönemde peş peşe hukuk skandalları yaşandığını belirten Atay, yerel mahkemelerin üst mahkemeleri tanımadığını ve savcıların rüşvet iddialarının gündeme geldiğini anımsattı. Atay, 50+1 kuralının değişmesi halinde ortaya çıkacak sonuca ilişkin, "Kısa vadeli sonuç çok açıktır; bir anda yükselen anayasa ve 50+1 tartışmaları ile yargıda rüşvet tartışmaları ve yok sayılan AYM mevzusu rafa kaldırılmış olacak" dedi.

"TÜRKİYE HUKUK DEVLETİDİR"

Türkiye'nin hukuk devleti olduğunun hatırlanması gerektiğini kaydeden Atay, "iktidarın tek taşla iki kuş vurmasına, hem 50+1 ve anayasayı değiştirmesine hem de var olan gündemi askıya almasına izin vermeyeceğiz" açıklamasını yaptı.

Kaynak: ANKA / Güncel

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