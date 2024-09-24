Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS) giriş belgesi yayınlandı mı? 2024-HMGS sınavı ne zaman, hangi tarihte?

2024 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2024-HMGS) için geri sayım devam ederken, adaylar sınav giriş belgelerine odaklanmış durumda. Sınav günü, adayların HMGS sınav giriş belgelerini yanlarında bulundurmaları zorunlu olacak. Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı'nın sınav yerleri açıklandı mı? Detaylar haberimizdedir…

2024 HMGS GİRİŞ BELGESİ YAYINLADI MI?

Sınav için son hazırlıklarını sürdüren adaylar, HMGS sınav giriş belgelerinin yayımlanmasını beklemekte. Giriş belgelerinin açıklanmasıyla birlikte adaylar sınav yerlerini öğrenebilecek ve sınav günü yanlarında bulundurmaları gereken bu belgeleri edinebilecekler.

2024-HMGS SINAVI NE ZAMAN?

2024 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2024-HMGS) ve İdari Yargı Ön Sınavı (2024-İYÖS), 29 Eylül 2024 tarihinde yapılacak. Sınavlar saat 10.15'te başlayacak ve adaylara soruları yanıtlamak için 130 dakika verilecek.