Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS/2): HMGS sınavı saat kaçta? HMGS sınavı saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek?

Hukuk alanında kariyer hedefleyen adayların merakla beklediği Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS/2), 2025 yılı itibarıyla önemli bir dönemeç olarak öne çıkıyor. Her yıl hukuk fakültesi mezunları ve hukuk alanında çalışmayı düşünen kişiler için düzenlenen bu sınav, adayların mesleki bilgi ve becerilerini ölçerken aynı zamanda hukukun temel alanlarında yetkinlik kazandırmayı amaçlıyor. Peki, HMGS sınavı saat kaçta? HMGS sınavı saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? HMGS sınavında kaç soru sorulacak? HMGS sınavına dair tüm detaylar haberimizde...

HUKUK MESLEKLERİNE GİRİŞ SINAVI (HMGS) NE ZAMAN YAPILACAK?

2025 yılında Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı, 28 Eylül 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav tarihi yaklaşırken adaylar, başvuru süreci, sınav saatleri ve kapsamı hakkında detaylı bilgi almak için ÖSYM'nin resmi duyurularını takip ediyor.

Sınav tarihinin Pazar gününe denk gelmesi, adaylara hem hazırlanma hem de sınav günü rahat hareket etme avantajı sunuyor. 28 Eylül 2025 Pazar günü yapılacak HMGS/2, hukuk alanına adım atmak isteyenler için yılın kritik günlerinden biri olacak.

HMGS SINAVI SAAT KAÇTA?

HMGS/2 sınavı 10:15'te başlayacak. Adayların sınava girişlerinde disiplin ve zaman yönetimi büyük önem taşıyor. Sınav merkezine erken gelmek, sınav öncesi stresi azaltırken aynı zamanda kurallara uygun bir şekilde sınav salonuna yerleşmeyi sağlıyor.

Önemli bir hatırlatma: Saat 10:00'dan sonra adaylar sınava alınmıyor. Bu nedenle sınav günü, adayların planlarını buna göre yapmaları gerekiyor.

HMGS SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Sınavın başlangıç saati 10:15 olarak belirlenmiş durumda. Adaylar, sınav salonunda kimlik kontrollerinin ve yerleşimin tamamlanmasının ardından, sınavın başlama saatine uygun olarak sınava girecekler. Sınavın tam saatinde başlaması, sürecin adil ve düzenli ilerlemesi açısından kritik.

HMGS SINAVI SAAT KAÇTA BİTECEK?

HMGS/2 sınavı toplam 155 dakika sürecek. Bu süreye göre, sınavın bitiş saati yaklaşık olarak 12:50 civarında olacak. Süre boyunca adayların, sınav kitapçığındaki tüm soruları dikkatle okumaları ve zamanı verimli kullanmaları öneriliyor.

Sınavın süresine göre, her soru için ortalama çözüm süresi belirlemek, adayların zaman yönetimi açısından avantaj sağlayacak bir yöntem olarak öne çıkıyor.

HMGS SINAVINDA KAÇ SORU SORULACAK?

2025 HMGS/2 sınavında toplam 120 soru yer alacak. Sınavın kapsamı oldukça geniş olup, hukuk alanının temel ve uygulamalı derslerini kapsıyor. Aşağıdaki alanlar sınavın ana başlıklarını oluşturuyor:

Anayasa Hukuku

Anayasa Yargısı

İdare Hukuku

İdari Yargılama Usulü

Medeni Hukuk

Borçlar Hukuku

Ticaret Hukuku

Hukuk Yargılama Usulü

İcra ve İflas Hukuku

Ceza Hukuku

Ceza Yargılama Usulü

İş Hukuku

Vergi Hukuku

Vergi Usul Hukuku

Avukatlık Hukuku

Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi

Türk Hukuk Tarihi

Bu kapsam, adayların hem teorik hem de uygulamalı hukuk bilgilerini ölçmeyi amaçlıyor.

HMGS 2 SINAVI YARIN MI PAZAR MI YAPILACAK?

2025 HMGS/2 sınavı, Pazar günü, 28 Eylül 2025 tarihinde yapılacak. Sınavın Pazar gününe denk gelmesi, adayların ulaşım ve hazırlık süreçlerini daha rahat organize edebilmesini sağlıyor.

Adayların sınav gününe uygun şekilde hazırlık yapmaları ve sınav saatinden önce sınav merkezinde olmaları başarı açısından büyük önem taşıyor.